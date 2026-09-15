Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: "Sin posibilidad de empadronarse"

La búsqueda de un piso o una habitación para alquilar en Mallorca es un camino lleno de dificultades, como lo puede atestiguar cualquiera que se halle en ese arduo proceso. Los grupos en redes sociales donde se publican anuncios de oferta y demanda de alojamientos son numerosos, y vienen repletos de contenidos de todo tipo, que en alguna ocasión provocan una polémica por las condiciones que exigen.

Como ejemplo de ello, está lo sucedido esta semana en un grupo de Facebook dedicado al alquiler de viviendas entre particulares en Mallorca, donde ha sido publicado un anuncio de arrendamiento de una casa de campo en Llucmajor, “a dos minutos del pueblo”.

La primera parte del anuncio es estándar y describe las características genéricas de la propiedad, con cuatro habitaciones, dos baños, un porche, una terraza, un garaje y un horno de leña. En total, “180 metros cuadrados de casa”, en un terreno de “3.000 metros cuadrados”.

El precio fijado por el anunciante asciende a “1.600 euros al mes”, un precio que llama la atención en el tensionado mercado residencial mallorquín y que ha despertado gran interés entre personas que buscan un arrendamiento. El dato discordante del anuncio aparece al final. Una última acotación que ha despertado quejas entre algunos usuarios del foro: “Sin posibilidad de empadronarse”.

El anuncio de la casa de Llucmajor que ha sido publicado en un grupo de Facebook para alquileres entre particulares / DM

“Esto no es legal: alquilar una casa y no dejar empadronarse”, contestó un usuario. "Yo no voy a alquilarlo, pero me pregunto cómo una persona que alquila una vivienda puede prohibir al que alquila empadronarse, ¿o no?”, escribió otro en este foro de anuncios inmobiliarios. Por otro lado, en el hilo de comentarios, abundan igualmente los comentarios de personas interesándose por este alquiler y preguntando por más información.

Obligación legal

En España, empadronarse en el lugar donde se reside habitualmente es una obligación legal para quien reside habitualmente en un municipio. La Ley de Bases de Régimen Local establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”. La misma norma señala que los datos del padrón constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual.

Además, la autorización del propietario no resulta determinante para poder empadronarse. La Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento del INE recordó el pasado abril, al resolver una consulta sobre un caso de cambio de domicilio, que "la falta de autorización del propietario del inmueble no era causa suficiente para no haber llevado a cabo el cambio de domicilio". Si el solicitante no dispone de documentación con la que acreditar dónde reside, el Ayuntamiento puede comprobarlo por otros medios y, si constata que efectivamente vive allí, inscribirlo en el padrón.

"Actitud inmoral"

Desde la asociación de consumidores Consubal, su presidente, Alfonso Rodríguez Sánchez, argumenta que esas condiciones son “completamente ilegales”. Además, considera que es “una actitud inmoral”. “El empadronamiento es un derecho que tenemos, que determina nuestra residencia y que nos permite poder acceder a servicios básicos. Aquellos propietarios que incluyan estás cláusulas deberían ser sancionados”, sostiene Rodríguez Sánchez.

El empadronamiento es un derecho que tenemos, que determina nuestra residencia y que nos permite poder acceder a servicios básicos. Aquellos propietarios que incluyan estás cláusulas deberían ser sancionados Alfonso Rodríguez Sánchez — Presidente de Consubal

Esta restricción a la posibilidad de empadronarse es sólo una más de las condiciones polémicas que, periódicamente, indignan a las personas que buscan alquiler en grupos de redes sociales.

El año pasado, este diario informó de que en sa Pobla se arrendaba un piso de tres habitaciones dobles, pero con la condición de que sólo podía ser “para dos personas”.

Así lo denunció en su momento un trabajador del norte de Mallorca que estaba buscando un piso para él y su familia. “Quiero denunciar los maltratos que pasamos los que buscamos un piso digno, entre los precios abusivos y que no permitan más de 2 personas en inmuebles de 2 ó 3 habitaciones. ¿Qué pasa entonces con los que tenemos hijos y familiares a cargo? Aguantamos la temporada trabajando y alimentando arcas con nuestros impuestos, una agonía total”, aseveró el afectado a este diario.