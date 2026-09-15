Arrels Marines pide ampliar el LIC proyectado en Pollença para incluir el litoral de Formentor

La entidad de conservación marina Arrels Marines ha presentado alegaciones al proyecto de orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que propone la inclusión de un nuevo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 denominado Entorno marino de Cap Formentor.

La organización considera que la delimitación, la denominación y la relación de hábitats y especies incluidas en la propuesta deberían revisarse antes de que el proyecto sea trasladado de manera definitiva a la Comisión Europea.

La iniciativa del Ministerio contempla 21 nuevas áreas marinas protegidas en el litoral español. En el caso de Pollença, el LIC propuesto comprende una superficie de 7,5 kilómetros cuadrados frente al litoral de Cala Sant Vicenç y Cala Castell, sin alcanzar la península ni el cap de Formentor, según Arrels Marines.

Entre sus alegaciones, la entidad solicita ampliar la delimitación hacia el nordeste para rodear el cap de Formentor y dar continuidad al LIC de las bahías de Pollença y Alcúdia, además de extenderla mar adentro para conectarla con el LIC Canal de Menorca. También plantea revisar el límite situado en la isóbata de 50 metros y valorar su extensión hacia zonas más profundas por la continuidad de comunidades de gorgonias y coralígeno.

Arrels Marines reclama además incorporar el delfín mular (Tursiops truncatus) entre las especies para las que se propone el LIC y recoger expresamente la presencia de formaciones de algas calcáreas documentadas en el cap de Formentor. Asimismo, pide que se tenga en cuenta el material aportado por la entidad sobre las bahías del norte de Mallorca y propone impulsar una reserva marina en el cap de Formentor.

La organización también plantea modificar la denominación del espacio en caso de que no se amplíe su ámbito hasta Formentor y propone nombres como Entorno de Cala Castell o Entorno de Cala Sant Vicenç, al considerar que reflejarían con mayor precisión su delimitación actual.

Arrels Marines recuerda que el Ayuntamiento de Pollença aprobó por unanimidad en junio de 2025 una moción para solicitar la ampliación del LIC Canal de Menorca a todo el litoral del municipio. La entidad sostiene que el litoral de Formentor concentra valores ecológicos que justifican su inclusión en la propuesta y señala que distintos estudios y documentos científicos han recomendado la protección de este ámbito marino.