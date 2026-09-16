Port Adriano proyecta un chiringuito junto a la playa de El Toro, en Calvià

Ocibar S.A., la empresa explotadora de Port Adriano, promueve un proyecto para construir un chiringuito en el entorno de la playa de ses Penyes Roges, en El Toro, al lado del puerto. El plan, actualmente en información pública, incluye la reordenación de determinadas zonas exteriores. Este arenal es muy frecuentado por residentes en la zona y, actualmente, no cuenta con un establecimiento de estas características.

El denominado ‘Proyecto ejecutivo de obra nueva de un chiringuito en Port Adriano con adecuación de espacios ajardinados’, elaborado por Cierto Estudio, fue aprobado técnicamente por el director gerente de Ports de les Illes Balears el pasado 27 de junio. Después, el uno de septiembre se abrió un periodo de alegaciones tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), por un periodo de 20 días hábiles, plazo actualmente en vigor.

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas pueden consultar el expediente en la web de Ports y alegar lo que consideren oportuno. El anuncio del BOIB precisa además que la exposición pública sirve para cumplir, si procede, el correspondiente trámite del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Imagen incluida en el proyecto del nuevo chiringuito de Port Adriano sometido a información pública / Cierto Estudio

Según la información contenida en el proyecto ejecutivo, en exposición pública, esta “pequeña” edificación se situaría al principio de la playa de ses Penyes Roges, un arenal de reducidas dimensiones, con 166 metros de largo y unos 33 metros de ancho, tal y como consta en la página web del Ayuntamiento de Calvià.

Barra de bar

Los planos muestran que no se ubicaría directamente sobre la arena sino en una franja situada entre el Carrer de la Platja, una calle que sirve como aparcamiento, y el arenal. La edificación que se construiría estaría orientada hacia el noroeste, contaría con una pérgola que miraría hacia la playa con una larga barra de bar, e iría acompañada de una transformación de zonas exteriores anexas, como aparcamiento, zonas verdes y una pasarela sobre el canal.

De acuerdo a la información recabada del proyecto ejecutivo, existe un plan para cubrir el canal preexistente, que está fuera del recinto del puerto y que limita con la zona del nuevo chiringuito, con un entarimado de madera. La intención es que se pueda acceder a la playa a través de unas nuevas escaleras.

Respecto al posible impacto visual o paisajístico, la propuesta arquitectónica encargada por Ocibar señala que el local “no tiene una afectación relevante en el entorno, dado que se trata de un edificio de una sola planta y de muy reducida superficie”. Señala el proyecto que se va a construir en una zona ajardinada del puerto, “en el límite con la playa El Toro”, y que “no afecta el funcionamiento interno del puerto, exceptuando una salida a la playa desde el espacio del chiringuito”.

Uso de restauración

El plan en exposición pública remarca que el único uso que se le dará a este chiringuito será el de restauración. En la caseta principal, se propone una zona de cocina y otra de barra, además de dos baños para los clientes.

Según consta en el mencionado documento, la zona de la barra cuenta con una superficie lineal de 14,4 metros, con capacidad para unas 16 personas aproximadamente. El texto menciona también que se podría estudiar la posibilidad de ampliar el aforo con mesas y sillas ubicadas en la zona.

La superficie útil total indicada es de 29,7 metros cuarados, mientras que la superficie construida suma 117,8 metros cuadrados al contabilizar las cubiertas de la caseta y de la barra. La pasarela proyectada ocupa otros 209,8 metros cuadrados.

Este diario se puso en contacto con Port Adriano para obtener más información acerca del proyecto, y sobre los futuros plazos de ejecución de la obra. En respuesta a la solicitud de estos datos, el departamento de márketing se remitió a la información oficial ya publicada.