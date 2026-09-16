La reserva marina de la Serra de Tramuntana avanza: el Gobierno ultima el decreto para crearla

El Gobierno central está ultimando el borrador del real decreto que permitirá poner en marcha la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de la Serra de Tramuntana, un proyecto largamente reivindicado desde Sóller y que permanece pendiente de aprobación desde hace años.

Así lo confirma la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en la respuesta remitida al diputado de Més-Sumar Vicenç Vidal, que había formulado una pregunta escrita en el Congreso para conocer el estado de la iniciativa.

Según la contestación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha finalizado ya los estudios cartográficos, bionómicos y socioeconómicos necesarios para establecer la reserva y se encuentra actualmente en la fase final de redacción del borrador del real decreto. El objetivo del Ejecutivo es presentar el texto al sector pesquero y a los organismos interesados durante el segundo semestre de este año e iniciar posteriormente su tramitación formal mediante su publicación para consulta pública.

El Ministerio considera las reservas marinas de interés pesquero un instrumento fundamental tanto para conservar los recursos marinos como para favorecer una actividad pesquera sostenible. La propia respuesta del Gobierno señala que la creación de una nueva reserva requiere el respaldo del sector pesquero profesional, el máximo consenso entre los sectores implicados y el asesoramiento científico disponible.

La propuesta que se ha planteado históricamente para la costa de la Serra de Tramuntana contempla una superficie de unas 5.033 hectáreas entre ses Puntes, en Sóller, y el Morro d’en Llobera, en Escorca, extendiéndose alrededor de 1,5 millas mar adentro. El proyecto prevé diferentes grados de protección y una zona de reserva integral en la que la pesca estaría totalmente prohibida.

La iniciativa se remonta a 2008 cuando la puso en marcha el Club Náutico de Sóller y posteriormente fue ampliada hasta abarcar el espacio comprendido entre ses Puntes y el Morro d’en Llobera. Los estudios realizados entonces detectaron una reducción de los recursos pesqueros como consecuencia de la presión sobre la zona y defendieron la creación de una figura de protección destinada a favorecer la recuperación de los ecosistemas y de las poblaciones de peces.

Acuerdo

Para Vicenç Vidal, el paso anunciado ahora por el Gobierno debe servir para desbloquear definitivamente una reivindicación que, a su juicio, ya llega tarde. El diputado ecosoberanista recuerda que la creación de la reserva marina fue uno de los acuerdos alcanzados entre Més-Sumar y el PSOE después de las elecciones generales de 2023 y reclama que el compromiso se cumpla.

Vidal sostiene que se trata de una demanda respaldada por numerosos sectores y que cuenta con el consenso del sector pesquero y del pueblo de Sóller. En este sentido, reclama al Ejecutivo que «no nos defrauden» y que el proceso avance sin nuevos retrasos hasta alcanzar la declaración definitiva de la reserva.

El diputado de Més-Sumar considera que la protección de estas aguas constituye una «pieza clave» para el futuro de la actividad pesquera y para la conservación marina de Balears. «No queremos que se nos enrede más», señala Vidal, que reclama avanzar de forma decidida hacia la aprobación definitiva.

La reivindicación cuenta también con el respaldo institucional de Sóller. En julio de 2024, el Ayuntamiento aprobó una declaración para reclamar al Estado la reactivación del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, además de pedir una actuación coordinada entre las administraciones y una participación activa de las entidades y de la ciudadanía.

La tramitación corresponde al Estado debido a que las aguas exteriores de la costa de la Serra de Tramuntana son de competencia estatal. Ahora el proyecto entra ahora en la fase de elaboración de la norma que deberá iniciar formalmente el procedimiento para su declaración.