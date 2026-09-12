Sóller planta cara al Consell por la carretera del Desvío: el concejal de Movilidad denuncia promesas incumplidas y trabas a las mejoras

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Sóller, Josep Porcel, ha acusado al Consell de Mallorca de incumplir “de manera flagrante” los compromisos adquiridos con el municipio para hacer frente a los graves problemas de saturación de tráfico y mejorar la seguridad en la carretera del Desvío.

El edil considera especialmente grave que la institución insular haya cambiado ahora de criterio respecto a unas actuaciones provisionales que, según explica, fueron consensuadas previamente entre ambas administraciones y ejecutadas por el Ayuntamiento siguiendo las indicaciones de los técnicos del Consell.

Porcel sostiene que, a día de hoy, ninguna de las principales actuaciones comprometidas por la Dirección General de Carreteras se ha materializado. El concejal lamenta que Sóller continúe soportando diariamente una elevada presión circulatoria mientras las soluciones anunciadas acumulan retrasos y, en algunos casos, permanecen en el mismo punto en el que fueron planteadas.

Uno de los ejemplos que pone sobre la mesa es el plan anunciado por el Consell para mejorar la movilidad en Mallorca mediante una inversión de 30 millones de euros destinada, entre otras medidas, a fomentar el transporte público y los aparcamientos de intercambio modal. Según Porcel, el Ayuntamiento de Sóller participó activamente en las reuniones de preparación del proyecto y planteó la construcción de una estación de autobuses que reuniera las condiciones mínimas de seguridad y servicios, así como la habilitación de dos aparcamientos de intercambio modal junto a la carretera del Desvío.

"Los vecinos siguen afrontando desplazamientos que pueden superar la hora entre Sóller y Palma" Josep Porcel — Concejal de Movilidad de Sóller

“Tres años después, el plan continúa exactamente en el mismo punto”, denuncia el concejal. Mientras tanto, señala, los vecinos siguen afrontando desplazamientos que pueden superar la hora entre Sóller y Palma, especialmente cuando se producen retenciones que obligan incluso al cierre del túnel por motivos de seguridad.

Porcel también recuerda que, al inicio de la legislatura, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, presentó sobre el terreno el proyecto de remodelación integral de la carretera del Desvío para convertirla en un vial cívico. La actuación contemplaba nuevas rotondas, espacios cívicos separados de la calzada, arbolado, iluminación, bancos e itinerarios seguros para peatones y bicicletas. Las obras estaban previstas inicialmente para finales del verano de 2025, pero, según el concejal, el proyecto tampoco ha avanzado.

El conflicto más reciente se centra en las actuaciones provisionales destinadas a mejorar la seguridad de la Ma-11. Porcel explica que Consell y Ayuntamiento acordaron una serie de medidas consideradas prioritarias, que fueron estudiadas tanto en reuniones técnicas como sobre el propio terreno. Posteriormente, los servicios municipales ejecutaron las actuaciones siguiendo los criterios establecidos por los técnicos del Consell, titular de la carretera.

Sin embargo, el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Departamento de Movilidad ha modificado ahora su criterio y considera que dichas actuaciones constituyen obras ejecutadas sin autorización en la Ma-11. Porcel califica la situación de «incomprensible», especialmente porque asegura que los servicios técnicos municipales tramitaron la documentación que les había sido requerida.

“No hacen nada”

“No hacen nada, piden al Ayuntamiento que actúe y, cuando lo hacemos y las medidas funcionan, nos dicen que no están autorizadas. No solo abandonan a los sollerics, sino que también ponen trabas allí donde más falta hace actuar”, afirma.

Josep Porcel, que actualmente ejerce como concejal no adscrito después de romper con Seny i Sentit, forma parte del equipo de gobierno municipal junto al Partido Popular. Desde esta posición, reclama al Consell que recupere los compromisos adquiridos con Sóller y que las diferentes administraciones trabajen de forma coordinada para afrontar una problemática que considera ya estructural, especialmente en lo que se refiere a las retenciones diarias que se producen en la carretera que une Palma con Sóller.

El edil habla de una “falta de respeto institucional” hacia el Ayuntamiento y, especialmente, hacia los ciudadanos de Sóller. “El presidente y el conseller de Movilidad nos dieron su palabra. Se consensuaron actuaciones urgentes con la Dirección General de Carreteras y el Ayuntamiento las ejecutó para mejorar la seguridad. Ahora, dos años después, el mismo Consell cambia las directrices y llega a cuestionar unas actuaciones que él mismo había impulsado”, sostiene.

Para Porcel, no resulta admisible que una administración pida a un ayuntamiento que intervenga ante una situación urgente y posteriormente cuestione la legalidad de las medidas adoptadas. “No se puede pedir a un ayuntamiento que actúe ante una situación urgente y, pasado el tiempo, afirmar que aquellas actuaciones son ilegales”, señala.

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El concejal concluye reclamando respuestas ante una situación que, a su juicio, está teniendo un impacto directo sobre la calidad de vida de los vecinos. “Sóller soporta cada día una parte muy importante de la saturación turística de Mallorca. En lugar de soluciones, el municipio solo ha recibido promesas incumplidas, retrasos y obstáculos burocráticos”, sentencia.