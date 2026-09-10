Empieza el curso escolar 2026-2027 en Baleares: casi 160.000 alumnos regresan hoy a las aulas

Baleares da este jueves, 10 de septiembre, el pistoletazo de salida al curso escolar 2026-2027 con 158.859 alumnos y 19.003 profesionales entre centros públicos y concertados. El nuevo año académico llega con más profesores y nuevos servicios para las familias, aunque también con 187 aulas modulares, 22 más que el curso pasado, y con la climatización de los centros todavía como una de las asignaturas pendientes.

El número de alumnos se reduce respecto al curso anterior, cuando eran 161.201. En Mallorca, el descenso es de unos 1.850 estudiantes, hasta los 126.263. Educación recuerda, no obstante, que la matrícula permanece abierta durante todo el curso y que el año pasado se produjeron 3.801 nuevas escolarizaciones de alumnado recién llegado una vez iniciado el curso. El alumnado extranjero representa el 19% del total, según la Conselleria.

198 docentes más en la pública

La red pública comienza el curso con 14.375 docentes, 198 más que el año pasado. La concertada cuenta con otros 4.628 profesionales. A ellos se suman 1.711 especialistas de apoyo educativo, 466 orientadores y 426 auxiliares técnicos educativos.

Los alumnos y las alumnas del Aina Moll y La Salle regresan a las aulas para comenzar el curso 2026-2027. / Manu Mielniezuk

Las ratios medias se mantienen por debajo de los máximos legales: 17,44 alumnos por grupo en Infantil, 20,61 en Primaria, 23,62 en ESO y 27,43 en Bachillerato. Sin embargo, 25 de los 4.798 grupos públicos superan el límite y cuentan con recursos extraordinarios.

187 aulas modulares

El curso arranca con 187 barracones, frente a los 165 del año pasado. Mallorca concentra 149, mientras que hay siete en Menorca, 23 en Ibiza y ocho en Formentera. Educación atribuye el incremento a las obras que se están ejecutando en distintos centros.

Entre las actuaciones en Mallorca figuran las ampliaciones de los IES Sant Marçal de Marratxí y Ses Estacions de Palma, además de las obras del nuevo IES Maioris y otros proyectos en diferentes municipios.

Comedor para todos

Una de las principales novedades es que todos los centros públicos de Infantil y Primaria dispondrán de servicio de comedor. La medida beneficiará a unos 17.360 usuarios y contará con 10 millones de euros en ayudas. El precio máximo será de 6,85 euros para los usuarios fijos y 7,55 para los eventuales.

La oferta gratuita de educación de 0 a 3 años alcanza las 15.451 plazas, 1.311 más que el curso pasado. La red de gestión directa de la Conselleria pasa además de cuatro centros en 2023 a 31 este curso.

El año académico incorpora también novedades como el Bachillerato de Excelencia, que comienza con 74 alumnos y nuevas restricciones al uso de dispositivos digitales y teléfonos móviles en los centros. Todo ello en un inicio de curso marcado además por las altas temperaturas y por el despliegue pendiente de las actuaciones de climatización.