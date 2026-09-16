La capacidad aglutinadora de los chiringuitos

Los chiringuitos de playa están invariablemente asociados al desarrollo turístico de Mallorca. Perduran, se adaptan y evolucionan, causa por la cual permanecen incrustados en todos los males y algunos beneficios de las industrias del ocio. Fueron los primeros bares de playa. Han pasado de la necesidad a, digámoslo amablemente, a la sofisticación, del cobertizo con enramado de pino a la construcción con firma de autor. En la Mallorca abocada a los excesos turísticos ya quedan pocos chiringuitos inasociables a la polémica o la confrontación. La denominación se ha vuelto polivalente. Tanto sirve como reclamo de lujo como para unificar menciones peyorativas.

La nueva propuesta de la empresa explotadora de Port Adriano, ya con el trámite de Ports de Balears salvado y en exposición pública buscando el beneplácito de la evaluación de impacto ambiental, confirma que el fenómeno sigue vigente. Un chiringuito al principio de ses Penyes Roges con una edificación «pequeña» de 27,74 metros cuadrados útiles sobre 117,82 construidos en la franja que resta entre el carrer de la Platja y el arenal. Al lado, un canal a cubrir con madera bajo pretexto de habilitar mejor acceso al mar, pero con pasarela prevista para usos muy tentadores.

Si uno se detiene en la observación del proyecto presentado y sobre todo, la descripción técnica y administrativa, queda invitado de facto a pedir directamente que, por favor, levanten el chiringuito cuanto antes para poder disfrutar de sus encantos. No tiene pega ni inconveniente. El contraste sobre el propio terreno ya es otra cosa. Un arenal de 166 metros de largo y 33 metros de ancho en el que se implanta un restaurante de nueva planta, según se desprende el propio proyecto, ad hoc con Port Adriano. No habrá impacto ambiental porque un rasguño más en el entorno de El Toro y Santa Ponça apenas se nota.

Queda actualizada la vigencia del camaleonismo de los chiringuitos en todas sus formas y facetas. Seguirán en la polémica y el ojo del huracán de la Mallorca insaciable en sus usos turísticos.