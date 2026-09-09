El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial ha aprobado la puesta en marcha del programa “Travessa Ruta de Pedra en Sec (GR-221)”, una iniciativa que contempla la organización de ocho travesías guiadas de montaña con el objetivo de acercar a la ciudadanía los valores paisajísticos, culturales y etnológicos de este enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La resolución mediante la que se aprueba la convocatoria del programa, firmada por la vicepresidencia del Consorci, ha sido publicada este martes en el boletín oficial de la comunidad autónoma.

El programa se desarrollará en dos ediciones, una en otoño de 2026 y otra en primavera de 2027, con cuatro turnos en cada temporada. Cada travesía tendrá una duración de cuatro días consecutivos, de lunes a jueves, e incluirá pernoctaciones en refugios de la red del Consell de Mallorca, además de actividades de interpretación ambiental y patrimonial.

En principio, los cuatro turnos de este próximo otoño se llevarán a cabo en octubre, en los siguientes días: entre el 5 y el 8; entre el 12 y el 15; entre el 19 y el 22; y entre el 26 y el 29. Las cuatro travesías programadas para la próxima primavera de 2027 se realizarán durante los mismos días, pero del mes de abril del próximo año.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años empadronadas en Mallorca, que deberán contar con una condición física adecuada para afrontar rutas de senderismo de dificultad moderada. Cada turno contará con un máximo de 20 participantes, que serán seleccionados mediante un sistema de sorteo público tras el proceso de preinscripción.

Imagen del refugio de Tossals Verds, una de las paradas de las travesías organizadas por el Consorci. / DM

Cada travesía se estructura en cuatro etapas que recorren algunos de los parajes más emblemáticos de la Serra de Tramuntana, combinando exigencia física con la posibilidad de conocer de cerca el patrimonio natural y cultural del territorio. El programa no sigue las pautas de una 'travessa' clásica por la cordillera mallorquina, que suele ir de extremo a extremo de la Serra. En este caso, los excursionistas partirán de Valldemossa y finalizarán en Pollença, por lo que no se cubrirá el sector más meridional de la montaña.

La primera jornada discurre entre Valldemossa y el refugio de Muleta, en el municipio de Sóller, en un recorrido de aproximadamente 21 kilómetros que atraviesa enclaves como Deià o los Cingles de Son Rullan, con más de ocho horas de marcha y un importante desnivel acumulado.

La segunda etapa, considerada una de las más exigentes, conecta Muleta con el refugio de Tossals Verds a lo largo de casi 28 kilómetros. El itinerario pasa por el Port de Sóller, el barranc de Biniaraix o el entorno del embalse de Cúber, con más de nueve horas de recorrido.

En la tercera jornada, los participantes recorrerán el trayecto entre Tossals Verds y Son Amer, en las proximidades de Lluc. Se trata de una etapa de unos 15 kilómetros que incluye puntos de interés como el Coll des Prat o las históricas cases de neu des Galileu.

La travesía culmina con la cuarta etapa, entre Son Amer y Pollença, con un recorrido de algo más de 17 kilómetros que atraviesa espacios como Binifaldó o el Pi de Son Grua, finalizando en el refugio del Pont Romà.

Indicaciones del GR221, la Ruta de la Pedra en Sec que cruza la Serra de Tramuntana. / Picasa

El Consell precisa que los itinerarios estipulados tienen "carácter orientativo" y se podrán proponer "variaciones puntuales" por razones de seguridad, condiciones meteorológicas, restricciones ambientales o causas sobrevenidas.

Coste de la iniciativa para los participantes

El programa combina senderismo guiado con dinámicas de grupo y acciones de sensibilización ambiental, con el objetivo de fomentar el respeto por el entorno y dar a conocer la Ruta de Pedra en Sec como elemento identitario de la Serra de Tramuntana.

El coste de la actividad se financia mediante un sistema de copago: el Consorci asume el 80% del precio de cada plaza, mientras que los participantes abonarán el 20% restante, con un máximo de 65,66 euros. Este importe incluye guías profesionales, alojamiento en los refugios y manutención durante los cuatro días: tres cenas, tres desayunos y cuatro comidas.

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Las personas interesadas deberán formalizar una preinscripción a través de la sede electrónica del Consorci. La adjudicación de plazas se realizará mediante sorteo, garantizando así la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a esta propuesta.