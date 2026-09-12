Costitx elige a Joan Munar como alcalde, el tercero en casi 50 años

Joan Baptista Munar Munar, de El Pi, ha sido elegido este sábado a mediodía como alcalde de Costitx en sustitución de Antoni Salas, quien renunció al cargo en un emotivo pleno celebrado este pasado viernes por la tarde. Munar se convierte así en el tercer alcalde que ha tenido la pequeña localidad del Pla en los últimos 48 años, después de Maria Antònia Munar, la más longeva en el cargo con 28 años de poder local, y Antoni Salas, que casi ha alcanzado las dos décadas en el primer sillón municipal.

La gran cantidad de vecinos y vecinas que han abarrotado totalmente este sábado la sala polivalente de la Casa de Cultura de Costitx ha evidenciado que la elección del nuevo alcalde es un hecho histórico en el pueblo del Pla. Cargos de El Pi en los diferentes municipios de Mallorca, con el exalcalde Antoni Salas en primera fila junto a Pere Sánchez, candidato a la presidencia del Govern por Coalició per Mallorca, nueva denominación del partido, han asistido a la elección del nuevo alcalde, así como familiares, amigos y numerosos vecinos y vecinas de la localidad. También ha destacado la presencia de Maria Antònia Munar, alcaldesa de Costitx entre 1979 y 2007, que ha seguido el pleno extraordinario muy alejada de las primeras filas de la sala.

El acto de elección del nuevo alcalde ha sido breve y unánime. Y es que la única representante de la oposición, edil del PP, en una corporación en la que seis de los siete concejales pertenecen a El Pi, también ha votado a favor de la candidatura de Joan Munar, obteniendo así la totalidad de los apoyos en el proceso de elección.

Tras confirmarse la designación de Joan Munar como nuevo alcalde de Costitx, los otros seis concejales han expresado palabras de apoyo al nuevo jefe de la corporación. Incluso la representante del PP ha deseado “suerte y aciertos” al nuevo alcalde y le ha instado a “disfrutar del reto”.

El resto de regidores del equipo de gobierno también han hablado maravillas de Munar, aunque han recordado que Toni Salas “le ha dejado el listón muy alto, de la misma manera que Maria Antònia Munar se lo dejó a él”. “Todos le conocemos bien en Costitx, es un joven trabajador y honesto que ama el pueblo, es de las pesonas de las que te puedes fiar”, ha señalado una compañera. Ha habido momentos de intensa emoción interrumpidos por los aplausos del público.

Después, el nuevo alcalde ha tomado la palabra para agradecer la asistencia de tanta gente "en este día tan especial”. Munar ha querido agradecer la “confianza” depositada en él por su antecesor Antoni Salas, al que ha definido como “más que un amigo” antes de tener que parar el discurso embargado por la emoción.

“Tenemos que seguir siendo un equipo en todos los sentidos para seguir mejorando Costitx”, ha añadido después. Munar ha asegurado que siempre le ha gustado ‘fer poble’ y ha recordado el momento en el que el entonces alcalde Antoni Salas le invitó a entrar en el mundo de la política municipal. “Tuve que pensármelo, porque nunca me había planteado”, ha admitido. Finalmente accedió y en mayo de 2011 entró por primera vez como regidor después de haber figurado en el número 5 de las listas de su partido, que volvió a ganar por mayoría absoluta. Aquella legislatura ya ejerció de regidor de Fiestas y Juventud. “Y 16 años después, soy el alcalde de mi pueblo”, ha subrayado con orgullo.

Munar ha finalizado su intervención asegurando que lo suyo “no es estar sentado en la silla del despacho”, sino “hacer calle” porque siente la política como algo “vocacional”: “Hacer de Costitx un pueblo mejor es y será mi vocación”. También ha garantizado que se “dejará la piel” por los vecinos y vecinas del pueblo. “Estoy a vuestra disposición, haciendo política de proximidad”, ha concluido antes de proclamar un sentido ‘Visca Costitx!” muy aplaudido por la sala.

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El acto ha finalizado con la entrega de la vara de alcaldía por parte de su precursor Antoni Salas y con numerosas felicitaciones de familiares, amigos y vecinos de Costitx, que después han disfrutado de un refrigerio en el exterior de la Casa de Cultura.