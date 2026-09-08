Los residentes de larga duración tendrán prioridad en la futura promoción de 60 viviendas públicas de Marratxí

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha presentado este martes el proyecto de una nueva promoción de 60 viviendas de protección pública en Marratxí, impulsada por el IBAVI en el marco del plan de choque autonómico para facilitar el acceso a vivienda asequible.

La actuación se ubicará en la calle Mariano Gómez Ulla Metge, en el núcleo del Pont d’Inca, sobre cuatro parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Marratxí. Las viviendas se adjudicarán con carácter preferente a personas empadronadas en el municipio que acrediten al menos diez años de residencia continuada y efectiva.

Así serán las futuras viviendas sociales de Marratxí / Caib

Durante el acto, Prohens ha defendido que esta iniciativa responde al objetivo de “aumentar la oferta de vivienda asequible para ciudadanos residentes en las islas”, subrayando que la promoción pública constituye uno de los pilares del plan de choque del Ejecutivo. En la presentación también han participado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el gerente del IBAVI, Roberto María Cayuela.

Según han explicado, el Govern impulsa actualmente más de 1.500 viviendas públicas en distintas promociones en el conjunto de Balears. En este sentido, tanto el proyecto de Marratxí como la mayoría de las actuaciones del IBAVI se benefician de la declaración de inversión de interés autonómico, un procedimiento exprés que permite agilizar la tramitación.

La promoción proyectada contempla un edificio de planta baja más cuatro alturas, con 60 viviendas destinadas al alquiler, cinco de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Del total, 28 serán de un dormitorio, con superficies de entre 48,79 y 56,13 metros cuadrados, y 32 de dos dormitorios, de entre 60,30 y 65,47 metros cuadrados. El conjunto incluirá además 26 plazas de aparcamiento —cinco adaptadas— y un local en planta baja de casi 300 metros cuadrados.

El proyecto suma una superficie construida de 6.365,84 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto estimado de 11,9 millones de euros, impuestos excluidos. La financiación procede en parte del Plan 20.000 del Ministerio de Vivienda, canalizado a través del Consell de Mallorca, así como del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

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Según las previsiones del Govern, las obras comenzarán a principios de 2027 y tendrán un plazo de ejecución de 17 meses.