El velero encallado en el Port Vell de Son Servera cambia de dueño: este es el plan para retirarlo

El velero Acoa, que permanece varado en las rocas del Port Vell de Son Servera desde el pasado 19 de enero, podría tener los días contados en su actual ubicación. Después de ocho meses encallado, la situación podría cambiar en las próximas semanas. El velero, propiedad hasta ahora de tres personas de nacionalidad alemana, habría sido vendido a otros dos ciudadanos alemanes a través de una empresa mediadora. Los nuevos propietarios tienen previsto retirar la embarcación de las rocas y trasladarla a unos astilleros de Palma, donde será sometida a una profunda restauración.

El velero Acoa encallado en las rocas del Port Vell se ha convertido en un foco de atracción. / Biel Capó

El plan de desencallamiento y remolque ya existía con los anteriores propietarios, pero nunca llegó a ejecutarse debido a que la empresa encargada de realizar los trabajos se habría negado a llevarlos a cabo si no recibía previamente una contraprestación económica. Una condición que, al parecer, los nuevos propietarios estarían dispuestos a asumir para poder proceder finalmente a la retirada de la embarcación. Los nuevos propietarios ya se han reunido con las autoridades locales para informarles del traspaso de la propiedad y han exhibido el correspondiente contrato de compraventa. Su intención, según han trasladado a las autoridades locales, es retirar el Acoa del lugar donde permanece varado en un plazo aproximado de un mes y remolcarlo hasta Palma para proceder a su reparación.

Atracción turística

Durante estos ocho meses, el velero se ha convertido en una atracción turística más del Port Vell. Son muchas las personas que se han acercado hasta la embarcación para verla y fotografiarla y, en algunos casos, incluso los más atrevidos han llegado a subir a bordo para hacerse selfies. Esta misma tarde, entre los curiosos que se acercaron hasta el lugar, se encontraba un turista que llegó a subir a bordo para fotografiar de cerca la embarcación.

Una persona se ha subido este lunes en el Acoa para sacar varias fotos del velero encallado. / Biel Capó

La presencia del velero también ha provocado algunos episodios de preocupación entre los vecinos. El pasado mes de agosto, una de sus velas se desplegó a causa de las fuertes ráfagas de viento, golpeando con fuerza el mástil y los cables de acero que lo sujetan. El estruendo provocado por el movimiento de la estructura fue tal que varios vecinos llegaron a llamar reiteradamente a las autoridades, incluida la Policía Local e incluso el 112, ante la imposibilidad de descansar debido al fuerte ruido. Días después, la vela volvió a ser atada, aunque actualmente vuelve a estar parcialmente suelta y, con el viento, continúa provocando ruido, aunque no tan intenso como en aquella ocasión. A esta situación se sumaba el temor de que el mástil pudiera acabar cayendo sobre las rocas, con el consiguiente peligro para las numerosas personas que durante los meses de verano se han acercado hasta la embarcación.

Vista general del velero Acoa. / Biel Capó

Si finalmente los nuevos propietarios cumplen sus previsiones y satisfacen el importe económico exigido para su retirada, la problemática podría quedar solucionada en las próximas semanas y el Acoa abandonaría definitivamente las rocas del Port Vell. De no ser así, el velero seguirá formando parte del paisaje de esta zona de la costa serverina, convertido ya en un peculiar escaparate turístico y, también, reivindicativo, debido a las pintadas contra la masificación turística que han aparecido en su casco.