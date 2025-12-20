«Endavant amb força!»: L’OCB convoca la ciutadania per reivindicar el 31D
L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua (JMLL) reclamen a les institucions el retorn a la data històrica i tradicional de la Diada de Mallorca, el 31 de desembre, i organitzen, per segon any consecutiu, un acte el pròxim 31 de desembre, a les 13 hores, a la plaça de Sant Jeroni de Palma i conviden tota la ciutadania a participar-hi. Un acte cívic i festiu que apel·la a la memòria col·lectiva i a la continuïtat de la nostra identitat com a poble.
Des del segle XIII, el 31 de desembre ha estat la data històrica que les institucions mallorquines han commemorat com a Diada de Mallorca, un símbol que representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística, a la qual ens integràrem fa prop de 800 anys. El 31D és una diada arrelada i compartida, amb la qual s’identifiquen generacions de mallorquins, personalitats rellevants i organitzacions de la nostra història passada i present.
L’acte de la plaça de Sant Jeroni sorgeix, precisament, com a resposta serena però ferma a la decisió del Consell de Mallorca de canviar la data de la celebració per interessos polítics. L’any passat, centenars de persones convertiren la plaça en un clam transversal per reclamar a les institucions el retorn de la data històrica del 31 de desembre, demostrant que la societat civil està viva i no renuncia a la seva història. Enguany, amb el lema “Endavant amb força!”, l’OCB i JMLL tornen a proposar una concentració festiva i oberta a tothom, després dels actes institucionals de la Festa de l’Estendard. La convocatòria comptarà amb la participació de representants de diversos àmbits socials i culturals de les Illes Balears i inclourà les intervencions breus dels presidents de l’OCB i JMLL, la lectura d’un manifest, el cant de ‘La Balanguera’ i l’actuació musical de Reïna.
Paral·lelament i al llarg del mes de desembre, les delegacions de l’OCB organitzen diferents activitats arreu de Mallorca per commemorar aquesta data tan assenyalada per a la nostra història i cultura. Una celebració que té com a material gràfic l’obra de l’artista Pep Coll, creada per a l’ocasió i que aporta una força expressiva i poderosa que reforça el missatge.
La Diada de Mallorcano és només un recordatori del que hem estat, sinó una inspiració per a tot el que encara volem i podem ser. Per això, el 31 de desembre la plaça de Sant Jeroni de Palma tornarà a ser el punt de trobada de tota la societat civil mallorquina per recordar que la Diada de Mallorca ha estat, és i serà sempre, el 31 de desembre. Un punt de trobada de la Mallorca que sap d’on ve i que vol decidir, amb plena consciència, cap a on va. Endavant, amb força.
