Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Identitas en PalmaLujo CasaDeià ApesteguiaBellasombrasEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin
Obra Cultural Balear

Obra Cultural Balear

Palma

«Endavant amb força!»: L’OCB convoca la ciutadania per reivindicar el 31D

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua (JMLL) reclamen a les institucions el retorn a la data històrica i tradicional de la Diada de Mallorca, el 31 de desembre, i organitzen, per segon any consecutiu, un acte el pròxim 31 de desembre, a les 13 hores, a la plaça de Sant Jeroni de Palma i conviden tota la ciutadania a participar-hi. Un acte cívic i festiu que apel·la a la memòria col·lectiva i a la continuïtat de la nostra identitat com a poble.

Des del segle XIII, el 31 de desembre ha estat la data històrica que les institucions mallorquines han commemorat com a Diada de Mallorca, un símbol que representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística, a la qual ens integràrem fa prop de 800 anys. El 31D és una diada arrelada i compartida, amb la qual s’identifiquen generacions de mallorquins, personalitats rellevants i organitzacions de la nostra història passada i present.

L’acte de la plaça de Sant Jeroni sorgeix, precisament, com a resposta serena però ferma a la decisió del Consell de Mallorca de canviar la data de la celebració per interessos polítics. L’any passat, centenars de persones convertiren la plaça en un clam transversal per reclamar a les institucions el retorn de la data històrica del 31 de desembre, demostrant que la societat civil està viva i no renuncia a la seva història. Enguany, amb el lema “Endavant amb força!”, l’OCB i JMLL tornen a proposar una concentració festiva i oberta a tothom, després dels actes institucionals de la Festa de l’Estendard. La convocatòria comptarà amb la participació de representants de diversos àmbits socials i culturals de les Illes Balears i inclourà les intervencions breus dels presidents de l’OCB i JMLL, la lectura d’un manifest, el cant de ‘La Balanguera’ i l’actuació musical de Reïna.

Paral·lelament i al llarg del mes de desembre, les delegacions de l’OCB organitzen diferents activitats arreu de Mallorca per commemorar aquesta data tan assenyalada per a la nostra història i cultura. Una celebració que té com a material gràfic l’obra de l’artista Pep Coll, creada per a l’ocasió i que aporta una força expressiva i poderosa que reforça el missatge.

Noticias relacionadas y más

La Diada de Mallorcano és només un recordatori del que hem estat, sinó una inspiració per a tot el que encara volem i podem ser. Per això, el 31 de desembre la plaça de Sant Jeroni de Palma tornarà a ser el punt de trobada de tota la societat civil mallorquina per recordar que la Diada de Mallorca ha estat, és i serà sempre, el 31 de desembre. Un punt de trobada de la Mallorca que sap d’on ve i que vol decidir, amb plena consciència, cap a on va. Endavant, amb força.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents