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Fútbol

Opinión | Victòria amb molts de dubtes

Pablo Torre conduce el balón en el partido ante el Sabadell

Pablo Torre conduce el balón en el partido ante el Sabadell / GUILLEM BOSCH

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Ricard Pla

Palma

Arnau Tenas i Adrián Fuentes. Sense cap dubte, els dos noms propis del matx i, evidentment, del Mallorca. Si miràssim el partit amb perspectiva catalana, segurament podríem afirmar que el Sabadell hauria pogut sortir de Son Moix amb un empat. També amb qualque gol en contra, però, vist el joc en conjunt, l’equip català ha tengut moments brillants i, fins i tot, alguna oportunitat clara.

Però el futbol són gols i l’equip que els ha marcat ha estat el Mallorca en dues accions protagonitzades pel davanter centre, que no s’ha cansat de desmarcar-se i lluitar, fins i tot per cercar el triplet de gols. Fuentes a la punta de l’atac i Tenas a la porteria —acompanyat d’una bona versió de Soumahoro— han mantingut viu el Mallorca. La resta de jugadors han estat molt per sota del seu nivell. El centre del camp ha tornat ha navegar i només Morlanes ha sabut llegir el partit. Totes les pilotes dividides han estat per al Sabadell, sempre més ben situat al camp i posant-hi un punt més d’intensitat.

Massa pilotes perdudes des de darrere i massa regals al rival. A l’equip de Luis García, li falta més contundència, sobretot a la defensiva, posició on Calatayud ha tengut molts de problemes que han acabat als peus de Valjent o Raíllo, normalment mal perfilats. Davant el Sabadell, el Mallorca ha tengut la sort d’haver marcat a la primera part gràcies a dues accions totalment aïllades, però que tenen el mateix mèrit que una gran combinació. Mentre siguin jugades legals, tot val en el desenvolupament d’un partit. Ara bé, l’equip presenta molts de dubtes en totes les línies i el tècnic asturià els haurà de corregir.

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En tot cas, el Mallorca suma de tres, sense encaixar i se situa a la zona on teòricament hauria de ser. Com deia aquell —de fet, com diu tothom—, aquí el que interessa és la victòria i els mallorquinistes ja en sumen tres a Son Moix. Ara només queda repetir el mateix resultat fora camp.

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