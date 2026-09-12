Un patinete con dos personas se estrella contra un coche de la Policía Local en sa Vileta, en Palma

Cometió prácticamente todas las infracciones posibles. El patinete circulaba por la acera, con dos personas a bordo, cruzó un paso de peatones sin poner pie a tierra, no llevaba casco ni chaleco reflectante, y carecía de seguro. Y encima tuvo la mala suerte de chocar con un coche de la Policía Local. El único aspecto positivo es que los dos jóvenes salieron ilesos del accidente, pero el conductor se fue a casa con una buena colección de multas.

El accidente ocurrió sobre las once y media de la noche en la confluencia del Camí de sa Vileta con la calle Costa de Saragossa, en Palma. Un coche patrulla de la Policía Local que se disponía a girar se vio sorprendido por la irrupción de un patinete con dos jóvenes a bordo, que se estrelló contra su lateral.

Los dos chicos salieron ilesos, si bien tanto el coche de la policía como el patinete sufrieron grandes desperfectos.

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El patinete sufrió también desperfectos. / Policía Local de Palma

Al lugar acudió una dotación de la Unitat de Vehicles d'Accidentes (UVAC) de la misma Policía Local para realizar el atestado, que determinó que la responsabilidad era del conductor del patinete. El joven fue sancionado por circular por la acera, transportar a un pasajero, no llevar casco ni chaleco reflectante, y carecer del seguro obligatorio.