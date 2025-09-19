Opinión | Tribuna
La Diada de Mallorca, un èxit de tots els mallorquins
La Diada ha anat més enllà de la commemoració històrica per convertir-se en una demostració de què som i sentim
La Diada de Mallorca celebrada el passat dia 12 de setembre ha estat un èxit col·lectiu i compartit pels mallorquins. Amb un programa ampli i divers hem demostrat que la nostra illa és molt més que un conjunt de paisatges espectaculars i patrimoni compartit: és identitat, és orgull i sobretot és un sentiment comú de tot allò que ens defineix com a poble.
Complint amb la paraula donada, el president Galmés va retornar el 12 de setembre a la diada de tots els mallorquins. Una data amb arrels històriques i culturals profundes que no s’havien d’haver perdut mai, i que en aquests dos anys de legislatura de canvi popular s’han tornat a consolidar com la mostra més evident i emotiva del que som.
La resposta dels mallorquins ha estat rotunda. I és la prova més evident que la decisió del govern Galmés va ser plenament encertada per recuperar l’essència històrica i cultural de la celebració. Hem viscut actes institucionals i populars, culturals i esportius, que han estat un èxit de participació col·lectiva i d’emotiva convivència entre els mallorquins.
Enguany s’ha commemorat especialment El pi de Formentor de Miquel Costa i Llobera, amb motiu del seu 150è aniversari, un homenatge a un poema que reflecteix l’ànima profunda de la nostra terra i de la nostra gent. A la vegada s’han organitzat rutes poètiques a Formentor, exposicions al Museu de Mallorca, fires artesanals a la Misericòrdia i altres activitats arreu de tota l’illa — una mostra que la celebració no és exclusiva de Palma, sinó distribuïda i popular.
Els actes institucionals de 12 de setembre, encapçalats per l’ofrena floral al rei Jaume II a la Seu, l’exposició del llibre de Franqueses i Privilegis al Palau del Consell i el lliurament dels Honors i Distincions al Teatre Principal, han destacat per l’assistència massiva dels mallorquins, clar indicador del bon moment que viu la nostra identitat institucional.
És cert que no tot és festa: darrere hi ha feina política i gestió valenta per fer-ho possible. En un moment en què es plantegen reptes socials com la pressió demogràfica, la mobilitat sostenible i la protecció del territori, la defensa de les nostres tradicions de forma compartida amb la societat civil ha estat l’escenari perfecte per reafirmar el compromís del president Galmés amb la cultura mallorquina, la nostra terra i la nostra gent.
El balanç és molt positiu: la Diada ha anat més enllà de la commemoració històrica per convertir-se en una demostració de què som i sentim. Ens ha recordat que la nostra cultura és viva, que les tradicions caminen de la mà de les demandes socials, i que tenim una institució que escolta el sentiment de la gent. Els mallorquins ens identificam amb aquest Consell de Mallorca. El de les portes obertes, l’equilibri social i l’estimació a la terra.
Enhorabona a tots per l’èxit de la diada. Un èxit de tots els mallorquins.
