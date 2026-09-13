Enric Mas, tras ganar la Vuelta a España: «He soñado y trabajado para esto»

Enric Mas no escondió la emoción después de conquistar este domingo en Granada la Vuelta a España 2026, el mayor triunfo de su carrera. Después de años persiguiendo una victoria de este calibre, el ciclista de Artà reconoció que se trataba de un momento largamente esperado. «Es la victoria más importante de mi carrera. No sólo en esta Vuelta, han sido muchísimos años, no sólo de profesional sino desde pequeño. Desde que empecé tenía claro que quería intentar hacer algo así y poco a poco lo he conseguido», señaló.

El mallorquín, de 31 años, admitió haber vivido una jornada cargada de emociones. «He sentido simplemente nervios, un día con un mix de emociones, todas positivas», explicó en la meta. Allí estuvo acompañado por familiares y conocidos desplazados desde Mallorca. «Vino a verme mucha gente del pueblo, la familia, y por eso ha sido un día muy especial», destacó Enric Mas, que reconoció sentirse satisfecho después de tantos años persiguiendo el triunfo. «No sé si es la palabra en paz, pero me siento bien», afirmó.

Para el ciclista del Movistar, hubo un momento que marcó especialmente su camino hacia la victoria final. «El día clave, el más especial, fue el triunfo en Aitana, donde conseguí la victoria», recordó. Una jornada que reforzó su liderato y confirmó que estaba ante la gran oportunidad de su carrera. «Debuté en la Vuelta en 2017 y siempre he soñado y trabajado para esto», subrayó.

Mas también quiso acordarse de quienes han estado a su lado durante toda su trayectoria. «Son quienes me aguantan durante cada día», dijo en referencia a su entorno más cercano, con quienes ha compartido «episodios de nervios, episodios tristes y episodios felices». «Son los principales y los que se lo merecen todo», añadió antes de confirmar que celebraría el triunfo con el equipo.

La temporada, sin embargo, todavía no ha terminado. El próximo gran objetivo será el Mundial de ciclismo en carretera, que se disputa dentro de dos semanas. «Tengo que irme a descansar y también es verdad que no está lejos. Hoy creo que es justo en catorce días que correremos, así que la forma estará y esperemos llegar descansados y de la mejor manera posible», aseguró. Incluso después de alcanzar el triunfo que llevaba años persiguiendo, Mas ya miraba hacia adelante: «En el deporte a veces no hay tiempo para disfrutar las victorias».