Baloncesto
Alba Torrens tras ganar la medalla de bronce con España: "Estoy muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento"
La capitana de la selección española, que conquistó su cuarto metal mundialista, elogió el carácter y la madurez de una selección que, según destacó, «seguirá brillando»
EP
La mallorquina de la selección española de baloncesto Alba Torrens reconoció tener «una felicidad más allá» de lo personal tras la conquista este domingo de la medalla de bronce en el Mundial de Berlín, y se sintió «muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento».
«Estoy muy feliz y esta felicidad va más allá de mí. Va para el equipo, va para Miguel (Méndez, seleccionador), va para el equipo, para Elisa (Aguilar), nuestra presidenta de la federación. Es una felicidad que cuando va más allá de ti, significa más», expresó Torrens en rueda de prensa tras el partido ante Alemania.
La binissalemera, que sumó su cuarta medalla mundialista, se mostró «muy orgullosa de este equipo». «Creo que empezamos 40 días atrás nuestra preparación como equipo, y estamos aquí hoy como equipo con esta medalla, y no tengo más palabras. Estoy muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento», confesó.
Para la alero, en esta selección «aparecen los talentos, pero no es sólo eso». «Aparecen el carácter, la madurez, que no es común en la edad que tienen, y también muestran cómo jugar como equipo. Están brillando ahora mismo y lo seguirán haciendo, y estamos muy felices de verlo y estamos disfrutando con ellos», remarcó de esta joven selección.
Finalmente, eludió hablar sobre una posible retirada internacional. «Hoy es momento de hablar del equipo, de lo que se ha conseguido. Nos hemos llevado diciendo todo el campeonato que lo hemos hecho como equipo, que la unión ha sido clave y creo que lo tenemos que acabar así. Y hoy lo más importante es esta victoria, la victoria de muchos», sentenció.
- Demichelis se pronuncia por primera vez sobre su salida del Mallorca: 'No me escapé, no me fui gratis
- El Mallorca se frustra contra un ex del Atlético Baleares y vuelve a pagar su falta de pegada
- Artà acompaña a Enric Mas en el tramo decisivo de la Vuelta
- Enric Mas sentencia la Vuelta a España en el Collado del Alguacil
- Adri Fuentes: “Respeto a quienes no confían en mí, pero no me va a afectar”
- Un Mallorca vulgar decepciona ante el Eldense
- Enric Mas: 'Es el momento más feliz de mi vida, disfruto momentos que nunca olvidaré
- Las bandas del Mallorca no despegan