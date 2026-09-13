Opinión | Fuentes y Arnau decantan la victoria

En esta larguísima Liga Hypermotion nada está escrito. Los apriorismos se derrumban semana tras semana. El Sabadell, recién ascendido, debía ser —en teoría— un rival conservador, dispuesto a proteger su portería, contener al Mallorca y dar por bueno un punto en Son Moix. La realidad fue otra: los arlequinados fueron los primeros en lanzarse a por el partido, con una presión alta que asfixió la salida de balón de los hombres de Luis García.

Tampoco entra en lo previsible que una asistencia de gol, al primer toque, naciera de un balón enviado por Arnau Tenas desde su propia área. Así llegó el tanto con el que Adrián Fuentes abrió el marcador, un gol que, además, parece haberle liberado de la ansiedad acumulada por su falta de acierto en las últimas jornadas. Fue el premio a un trabajador humilde, de los que pelean cada balón con mayor o menor fortuna, pero sin descanso. Y el premio se repitió poco después, cuando aprovechó otro regalo de la zaga para encarrilar el partido antes del descanso. La guinda pudo ser el hat trick, que rozó en la segunda mitad y que quizá habría llegado si Liso hubiera sido más generoso en una acción clarísima.

Un marcador tan amplio invitaba a pensar en un encuentro plácido, sostenido por la mayor experiencia de Álex Sala, Darder y Morlanes en la sala de máquinas. Lo fue, pero no tanto como sugieren los guarismos. El Sabadell nunca dio el duelo por perdido, en parte porque el Mallorca se dejó encerrar con demasiada facilidad y en parte porque la defensa local respondió con una solvencia admirable: Soumahoro resultó infranqueable y Arnau Tenas culminó su partidazo con cuatro paradas, incluso más que las de su homólogo visitante. Los cambios aportaron algo de dinamismo —especialmente Pablo Torre— aunque Luvumbo continúa lejos de la versión fulgurante que mostró en pretemporada.

La victoria devuelve al Mallorca a la zona de ascenso y deja una evidencia clara: si este equipo mantiene la portería a cero y sostiene la eficacia de cara al gol, la temporada puede acabar cumpliendo el objetivo.