Ofensiva de los vecinos de Palma contra los minimarkets que venden alcohol de madrugada: piden que cierren a las 21.30

Cinco asociaciones de vecinos de Palma han decidido actuar de forma conjunta ante la venta presuntamente irregular de alcohol durante la noche. Las entidades Passeig Marítim, Barri Cívic, Sa Llotja-Born, Pere Garau y la del Terreno han registrado una iniciativa común ante el Ayuntamiento de Palma para reclamar una solución de fondo a este problema.

Las asociaciones consideran que las medidas aplicadas hasta ahora no han bastado para impedir que determinadas prácticas se repitan. Entre ellas citan los avisos, las actuaciones policiales y los expedientes sancionadores. Por ello, piden a Cort que adopte las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para restringir el horario nocturno de los establecimientos donde se haya constatado una reiteración de incidencias.

La documentación reunida por las entidades vecinales incluye 25 denuncias o referencias relacionadas con ocho establecimientos, de las que 17 corresponden a casos reiterados. Según el expediente presentado, algunos locales de la zona del Passeig Marítim aparecen señalados hasta en cuatro ocasiones. En Pere Garau, además, el escrito incorpora una investigación privada que habría constatado la compra de cerveza después de la medianoche en cinco supermercados.

La regulación municipal limita la venta de alcohol en determinadas franjas de la noche. Sin embargo, las asociaciones entienden que mantener abiertos algunos comercios durante toda la madrugada puede complicar el control de estas prácticas y disminuir el efecto disuasorio de las multas.

Para las entidades firmantes, cuando las incidencias se repiten de manera continuada no basta con recurrir únicamente a inspecciones y sanciones. Consideran necesario añadir medidas estructurales que permitan afrontar el problema de una forma más efectiva.

Las cinco asociaciones reclaman al Ayuntamiento que estudie y ponga en marcha con carácter prioritario el mecanismo jurídico que permita restringir los horarios de apertura de los establecimientos relacionados de forma reiterada con episodios de venta nocturna de alcohol presuntamente irregular y con las molestias derivadas de esta actividad.

Horario de cierre propuesto: entre las 21.30 y las 8.00 horas

Como posible referencia, las entidades proponen estudiar un horario de cierre entre las 21.30 y las 8.00 horas, previsto para determinadas zonas o actividades comerciales, o cualquier otra limitación que, dentro de la legalidad vigente, permita alcanzar una solución efectiva y proporcionada.

Las asociaciones subrayan que su intención no es imponer restricciones generales al comercio de proximidad. Su propuesta se dirige únicamente a aquellos establecimientos en los que exista una reiteración suficientemente acreditada y en los que las medidas adoptadas hasta ahora no hayan conseguido resolver el problema.

También piden a la Policía Local que estudie, siempre que se cumplan los requisitos necesarios, la posibilidad de declarar las zonas afectadas como espacios públicos de intervención especial para reforzar las labores de prevención, vigilancia y actuación.

Mientras se analizan y tramitan eventuales restricciones horarias, las asociaciones reclaman que se mantenga una presencia suficiente de controles en los puntos afectados y que se tramiten las infracciones que puedan quedar debidamente demostradas.

Por último, las entidades exigen al Ayuntamiento que concrete cuál es el instrumento jurídico que debe utilizarse, qué administración es competente y qué calendario se seguirá para poner en marcha las actuaciones.

Las asociaciones firmantes insisten en que el problema necesita una respuesta coordinada, proporcionada y mantenida en el tiempo, que permita compatibilizar la actividad comercial legal con el descanso de los vecinos, la convivencia y el cumplimiento de la normativa municipal.