Rels B, el hijo que vuelve a casa antes de ser predilecto

El Parc de la Mar no necesitó demasiadas excusas para llenarse este viernes. Desde varias horas antes de que empezara el concierto, cientos de personas se amontonaban frente al escenario levantado con la Seu a la espalda y el Mediterráneo como prolongación natural de la pista de baile. El uniforme, sencillo y bastante previsible: bandera de Mallorca al cuello, móvil en alto y paciencia para aguantar la espera. Al otro lado, algunos espectadores optaron por ver el concierto desde el mar, con las embarcaciones fondeadas frente al paseo marítimo.

Hasta 60.000 personas se dieron cita para recibir a Rels B en su isla natal, en la víspera de la Diada de Mallorca. El mallorquín regresaba a casa para presentar su nuevo trabajo y, de paso, celebrar un reconocimiento que llegará oficialmente este sábado, cuando el Consell de Mallorca le conceda la distinción de hijo predilecto de Mallorca. Una etiqueta institucional para un artista que lleva años poniendo etiquetas mucho más musicales a la isla: Un verano en Mallorca, Balearico y unas cuantas referencias más que han convertido el Mediterráneo en parte de su imaginario.

Antes de que apareciera el protagonista, DJ Elfo calentó un recinto que ya llevaba horas haciendo tiempo. Sobre el terreno, los vasos también hacían patria: «Rels B, fill de la mar», podía leerse en los recipientes desechables repartidos entre el público.

Entonces se apagaron las luces y comenzó un vídeo que resumía la magnitud de su última gira, A New Star World Tour. «Qué locura tanta gente trabajando», se escuchaba mientras se sucedían imágenes de escenarios, viajes y camerinos. Pero entre toda aquella maquinaria había un destino que seguía apareciendo como punto de retorno. «Vivimos fuera de casa. Mallorca es el sitio al que siempre vuelo cuando necesito parar», explicaba Rels B en el documental. Y después, la frase que servía como declaración de intenciones para la noche: «Esto es algo que después de todo lo que hemos vivido tenía que pasar, aquí con nuestra gente, en casa».

Esto es algo que después de todo lo que hemos vivido tenía que pasar, aquí con nuestra gente, en casa

La respuesta llegó con Afrolova, Un rodeo y Mi luz. «Tú y yo conectamos», cantaba mientras el público hacía lo propio con él, y el verso «en el cielo flotando como un velero navegando» adquiría un escenario casi demasiado literal con el mar al fondo. Le siguieron Cómo dormiste, con su «de la isla pa la isla», Tú vas sin, hasta ese momento una de las más bailadas, y Diles, que consiguió levantar miles de manos al mismo tiempo.

Del Son Gotleu de los comienzos al hijo predilecto

Rels B aprovechó entonces para detener la música y hablar del reconocimiento que recibirá este sábado. Agradeció el nombramiento como hijo predilecto y situó al Mediterráneo como una de sus grandes fuentes de inspiración. No hacía falta insistir demasiado: bastaba mirar detrás del escenario. Después llegaron Como antes y Tienes el don, una de esas canciones que permiten viajar unos cuantos años atrás. Se grabó en la Serra de Tramuntana, cuando la dimensión del artista era todavía otra. «Esto es muy antiguo, ¿alguien se acuerda?», preguntó. Mallorca se acordaba.

Mallorca no falla, no falló en Son Moix y no falla esta noche

También porque buena parte de la noche consistió precisamente en recorrer esa trayectoria. La vida sin ti, Prisión —«hicimos historia»—, Mejor no nos vemos, Buenos genes, Love It, otra de las antiguas, y Lejos de ti fueron enlazándose. Rels B tampoco se limitó a cantar. Se comunicó constantemente con su banda y con el cuerpo de baile, intercambiando gestos, movimientos y miradas. La propuesta musical fue mutando durante la noche entre el soul, el rap, el reguetón, los sonidos latinos y caribeños y una producción marcada por el beat.

«Mallorca, te amo», lanzó en uno de los momentos de pausa. «Los sueños se cumplen, estamos aquí haciéndolo». Entre el público también había otros isleños vinculados a la música, como Dollar Selmouni, rapero de origen mallorquín y argelino que apareció como invitado especial. La conexión con las islas continuó con Te regalo, con Omar, ibicenco, a la guitarra, y después Lo que hay x aquí, Me olvidé de los 2 y Me gustas natural. «Mallorca no falla, no falló en Son Moix y no falla esta noche», dijo el artista.

Sonríe que esto no es el final, esto es solo el principio

Un verano que no termina

No todo fue coreografía perfectamente ensayada. El concierto tuvo que detenerse hasta dos veces por avisos procedentes del público, y Rels B pidió la intervención de los equipos de seguridad. Después, la música volvió a imponerse. Llegaron Un desperdicio y La última canción, con ese «duele pero no es para tanto» que el público volvió a cantar como si la frase pudiera aplicarse también al cansancio acumulado después de tantas horas de espera.

Y entonces llegó la inevitable. Un verano en Mallorca. Las banderas aparecieron por todas partes y el Parc de la Mar cantó uno de los temas que, con el paso del tiempo, se ha convertido casi en un himno particular del artista y de la isla. No hacía falta explicar demasiado qué canción era: bastaron los primeros compases.

La recta final siguió a todo trapo con New Star, Sonríe —«último despecho de la noche y ya nos ponemos alegres»—, Sin mirar las señales y Pa quererte, esta última con un giro hacia la bachata. «Sonríe que esto no es el final, esto es solo el principio», sentenció.

Esto es un sueño, despertadme

Después de más de 30 canciones, la voz empezaba a acusar las horas, pero Rels B todavía encontraba una última marcha. «Aquí nos vamos a dejar la puta voz», avisó. Y cumplió, junto a un público que llevaba buena parte de la noche haciendo exactamente lo mismo.

Hubo scratches de DJ, cambios de ritmo, percusión, bailes de inspiración latina y una sucesión de canciones que repasaron buena parte de su trayectoria. Según explicó el propio artista, las 60.000 personas reunidas en el Parc de la Mar suponían el segundo mayor aforo de su carrera. «Esto es un sueño, despertadme», llegó a decir en uno de los últimos momentos. Quizá por eso también hubo tiempo para los recuerdos pequeños. «Por este paseo iba todos los putos días a trabajar al Porto Pi, me estaba acordando ahora», contó mirando hacia el entorno que tenía delante.

Por este paseo iba todos los putos días a trabajar al Porto Pi, me estaba acordando ahora

Las últimas canciones llegaron a todo volumen, pidiendo «que todo siga igual, o que vaya a mejor». Y cuando parecía que ya no quedaba nada más por añadir, el cielo sobre la Seu puso el punto final. Fuegos artificiales sobre la Catedral, 60.000 personas mirando hacia arriba y el Mediterráneo al fondo. Rels B había vuelto a casa.