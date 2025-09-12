El Consell dedica la Diada de Mallorca al poema "El Pi de Formentor" por su 150 aniversario

“Mon cor estima un arbre”. Con estas cinco palabras ha empezado Llorenç Galmés, el presidente del Consell, su discurso institucional con motivo de la Diada de Mallorca, que este año se ha dedicado a glosar la importancia literaria que representa el poema “El Pi de Formentor”, obra de Miquel Costa i Llobera, que este año se cumplen 150 años de la creación literaria, que ha marcado la historia de Mallorca.

El acto institucional de la Diada se ha celebrado esta tarde en el Teatre Principal y ha contado con las primeras figuras políticas, civiles y militares. Han asistido, entre otros, la presidenta del Govern, Marga Prohens y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el acto se han entregado los premios de la Diada y en ellos el Consell de Mallorca pretende destacar la labor desarrollada, tanto por empresas, como por particulares, a favor de la isla.

Este año se ha otorgado la medalla de honor y gratitud a la isla de Mallorca a las Hermanitas de los Pobres, a la empresa Garden Hoteles, a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares, a las Dones marjaleres de sa Pobla, al pastelero Francesc Pomar (a título póstumo); al conductor de trote, Toni Frontera; al fundador de la Coral Universitaria, Joan Company; al compositor musical, Pau Cladera; y a las empresas Licores Moyà y Cafés Bay. Y en especial se ha otorgado esta distinción, a título póstumo, a los políticos Jeroni Albertí y Francesc Antich. Los premios han sido recibidos por sus respectivos hijos, bajo una fuerte ovación por parte del público asistente.

El Consell también ha entregado en el mismo acto los premios Jaume II, que este año ha correspondido al Forn de Pla de na Tesa, a la asociación Deporte por la Igualdad, a Jardines de Alfàbia, al grupo de rescate de montaña del Consell de Mallorca, al deportista paralímpico Álex Sánchez, a la asociación Siloé, a la librería Embat Llibres, a la asociación de amigos del Castillo de San Carlos y, por último, al actor y humorista, Madò Pereta.

El título de hijo adoptivo de Mallorca lo ha recibido el artista plástico, establecido en la isla, Luis Maraver. Y por último el Consell ha nombrado hijo predilecto de Mallorca al empresario hotelero, Joan Llull, propietario de la cadena Hipotels.

Llorenç Galmés ha justificado que la Diada de este año se dedique al poema de Miquel Costa i Llobera porque se ha convertido en “un himno y en un emblema de la identidad de mallorquina”. El president detalló que sus estrofas realizan una descripción perfecta de lo que ha sido históricamente Mallorca, simbolizando en la figura de un pino la lucha por la supervivencia que han tenido que superar los ciudadanos de la isla. “Lucha, constancia y victoria”, recordó Galmés, para describir el carácter y la esencia “de un pueblo, los mallorquines y mallorquinas, que durante siglos han resistido las adversidades y que luchan por hacer realidad sus sueños, con esfuerzo y determinación, sin olvidar sus raíces, tradiciones y cultura”. La máxima autoridad política de la isla aseguró que “somos un pueblo de trabajadores, de gente sencilla que busca la tranquilidad. Un pueblo que trabaja la tierra con las manos. Un pueblo orgulloso de lo que representa”.

Galmés se mostró orgulloso de representar a unos ciudadanos que viven en una isla pequeña, situada en mitad del Mediterráneo, pero que se ha convertido en un lugar especial.

El presidente se refirió a los méritos que han realizado todos los premiados en la ceremonia que marca la Diada de Mallorca. “Son pioneros incansables que han trazado nuevos caminos. Su solidaridad, innovación y pasión han elevado el nombre de Mallorca más allá de sus costas”, señaló en su discurso. Y señaló que los premiados representan la misma pasión que tuvo Miquel Costa i Llobera cuando escribió su poema más conocido, “navegando con su llaüt e inspirándose con el bello paisaje de Formentor”.

Galmés afirmó que 150 años después de la creación del poema, su descripción sigue siendo una fuente de inspiración actual, pero sobre todo recuerda “la importancia de afrontar los retos del presente y del futuro para conservar nuestra cultura y nuestras tradiciones”, expresó el presidente del Consell.