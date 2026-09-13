La Banda Sinfónica estrena una obra dedicada a Cabrera en la Misericòrdia

La Banda Sinfónica de Balears ha estrenado este domingo en Palma Cabrera, una nueva obra del director y compositor Azael Tormo inspirada en el Parque Natural de Cabrera. La pieza ha sonado por primera vez en el Pati dels Homes del Centre Cultural la Misericòrdia en el concierto organizado por el Consell de Mallorca y la Federación de Bandas de Música con motivo de la Diada.

La composición, encargada por la propia Federación, trata de trasladar a la música la singularidad del paisaje, el silencio y la riqueza natural del archipiélago de Cabrera. La obra incorpora también un mensaje en defensa de la conservación de este espacio protegido y fue una de las principales novedades de un concierto dedicado íntegramente a Tormo.

El programa ha recorrido la trayectoria del compositor con cinco de sus obras. La primera parte incluyó Fiestas de San Jorge, Bolero per a Lluís y el estreno de Cabrera, mientras que tras el descanso sonaron Fire y Flamenco. El concierto ha congregado a numeroso público en la Misericòrdia.

Azael Tormo, formado como trompetista en los conservatorios de Carcaixent, València y San Sebastián, ha ampliado posteriormente sus estudios en dirección, pedagogía, análisis y composición. Como director ha trabajado con agrupaciones de Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos, entre ellas la US Army Band.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que el estreno demuestra que la música de banda es "un patrimonio vivo" capaz de innovar y hablar de la identidad de Mallorca. La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha reivindicado, por su parte, el trabajo de músicos y agrupaciones para mantener y renovar esta tradición.

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