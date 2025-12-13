La Nit de la Cultura de la OCB: "Hay que tejer consensos para evitar el retroceso evidente del catalán"

El presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, pidió este sábado durante la Nit de la Cultura «tejer consensos amplios» para evitar «el retroceso del uso social del catalán», de una «evidencia innegable», como han alertado este año varios expertos y estudios.

Ante las circunstancias actuales por «el aumento de la diversidad demográfica», abogó por «tramar grandes alianzas que impliquen a los poderes públicos, empresas, sindicatos, entidades y la ciudadanía, sea cual sea su lengua inicial o su procedencia».

Llabrés destacó que «esta tierra necesita puentes, no muros», y para construirlos deberían impulsarse «proyectos en positivo, que generen nuevos hablantes, creen oportunidades de uso de la lengua catalana, integren y cohesionen la diversidad, y que garanticen que sea un instrumento de entendimiento y nunca de confrontación ni división».

Más de 5.000 socios

Durante su discurso al inicio de la 39 edición de la gala de entrega de los Premis 31 de Desembre, el presidente de la OCB destacó que este año la entidad ha superado los 5.000 socios, un crecimiento que es «una declaración de confianza» y «la respuesta más clara a quienes cuestionan la necesidad de la labor y la legitimidad de la voz» de esta entidad fundada en 1962.

No quiso ahondar en la reciente retirada de las ayudas directas al catalán por parte del Consell, pero recordó que «la cultura y una sociedad civil fuerte y bien articulada son pilares esenciales de toda democracia madura», según sus palabras.

El escritor Gabriel Janer Manila en el momento de recoger el galardón / Manu Mielniezuk

Premiados

El escritor Gabriel Janer Manila fue uno de los galardonados y celebró con este reconocimiento su 60 aniversario como socio de la OCB. Durante todos estos años ha conocido a múltiples compañeros que «han trabajado con esfuerzo, ilusión y dedicación por la lengua y la cultura de este país».

Añadió que esta gran energía la han heredado los socios actuales, porque «no desaparece, se transforma. Por eso tenemos el deber de convertirla en un nuevo empuje» para continuar defendiendo el catalán.

El resto de los homenajeados fueron Climent Picornell, Damià Pons, el grupo de música Pitxorines, Embat Llibres, la Escola de Música i Danses de Mallorca, la campaña educativa ‘No m’excloguis’, del IES Josep Sureda i Blanes, la red digital de defensa del catalán Accent Obert y el proyecto Brúixola, a cargo del Casal Petit de les Germanes Oblates.

Cada uno en su ámbito, todos han contribuido a hacer las Illes Balears «mejores como pueblo» y, con Josep Maria Llompart como referente el año de su nacimiento, ayudan a «una manera de hacer que prioriza el diálogo, el trabajo bien hecho y la voluntad de construir», afirmó Llabrés.

Los discursos y la entrega de los premios se fue alternando con las actuaciones de Ensemble Lumière, Pitxorines, Miquela Lladó con Tiu Herrero, Ánimos Parrec, Joan Gomila y, para concluir, Spiritual Mallorca A l’Octava.

Asimismo, como es tradición, el broche de la fiesta lo puso el canto conjunto de la Balanguera, que el próximo año cumple el centenario de su estreno musicado. Otra efeméride será la del centenario del fallecimiento de Joan Alcover, en cuya casa se halla precisamente la sede de la OCB.