Rels B detiene dos veces su concierto en Mallorca por las alertas del público
El artista se percató de varias situaciones entre las 60.000 personas congregadas en el Parc de la Mar y pidió en otras dos ocasiones que acudiera seguridad; no consta por ahora ningún incidente grave
Rels B tuvo que detener en dos ocasiones el concierto que ofreció anoche ante unas 60.000 personas en el Parc de la Mar después de percatarse desde el escenario de distintas alertas entre el público. En otros dos momentos, el artista tuvo que avisar a los equipos de seguridad para que atendieran las situaciones que le estaban trasladando los asistentes. La gran afluencia de público hizo que algunas personas utilizaran las linternas de sus teléfonos para llamar la atención del cantante.
El mallorquín se dio cuenta de estas señales mientras actuaba e interrumpió momentáneamente la música para interesarse por lo que estaba ocurriendo. «Hay una persona con calor o algo, por favor, una ayudita», pidió en alguno de estos momentos, mientras los equipos encargados de la atención al público se desplazaban hacia las zonas señaladas. Las pausas fueron breves, de apenas unos minutos, y el concierto pudo retomarse después de cada una de ellas.
Las alertas se produjeron en distintos momentos de una noche marcada por la elevada concentración de asistentes frente al escenario. El público había permanecido durante horas en el recinto para asistir al regreso de Rels B a su isla. Por el momento, no se ha informado de ningún incidente de gravedad relacionado con estas intervenciones. Tras cada una de las pausas, Rels B continuó con el repertorio previsto y el concierto siguió adelante con normalidad, hasta superar las 30 canciones interpretadas.
El concierto, celebrado en la víspera de la Diada de Mallorca, reunió a unas 60.000 personas en el Parc de la Mar para acompañar al artista de Son Gotleu en su regreso a casa. La actuación sirvió también para celebrar el reconocimiento que recibirá este sábado por parte del Consell de Mallorca como hijo predilecto de la isla. Rels B cerró una de las citas musicales más multitudinarias de su carrera en Mallorca con fuegos artificiales sobre la Seu.
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