Luis García, tras la victoria ante el Sabadell: "El partido ha sido exactamente igual a lo que habíamos planeado"

El plan que tenía el Mallorca ha salido “exactamente igual” al que Luis García había trazado. Así lo ha afirmado el técnico tras la victoria ante el Sabadell (2-0). “Es un rival que no cambia por el equipo al que se enfrente. Ellos saltan a la presión muy agresivos y hemos jugador más en largo que cercano”, ha explicado el asturiano.

"Es de ser un equipo maduro. Cuando los espacios están en otra parte del campo, es lo que tenemos que aprovechar. Estamos en ese proceso de ser un equipo más redondo, tratando de identificar donde están las ventajas", ha agregado.

El preparador bermellón ha destacado el esfuerzo de sus jugadores ante un equipo que considera como “uno de los mejores, sino el mejor, a nivel físico de la categoría”, recordando además que empató ante el líder, el Castellón, y que le ganó al Almería. “Me siento orgulloso de unos futbolistas que se han dejado el alma. Hemos ganado 2-0, otra vez con la portería imbatida, hay que darle valor”.

El gran protagonista de la tarde ha sido Adri Fuentes, al que Luis García ha vuelto a alabar como viene haciendo semana tras semana: “Ha hecho un grandísimo partido. No me sorprende, es un tipo de partido que ha hecho mucho en Segunda División, atacando los espacios y la espalda de la defensa”. “Aunque falle siempre vuelve a intentarlo. Me alegro una barbaridad porque se lo merece”, ha añadido.

La asistencia del primer gol del delantero ha sido obra de Arnau Tenas, a quien el técnico también ha halagado: “Sabemos la capacidad que tiene para ponerte en ventaja jugando con el pie, es una acción brillante”.

Luis García ha reconocido que en la segunda les ha “costado un poco más, sobre todo al inicio”, y que deberían haber “liquidado el partido” con alguna de las transiciones que han tenido para hacer el 3-0. No obstante, el entrenador se ha mostrado muy satisfecho con la defensa de área que han realizado los suyos: “Lo han hecho de manera sobresaliente, están súper preparados para defender el área”.

Preguntado por Pablo Torre, el ovetense ha vuelto a aludir a la fuerte competencia interna para justificar la segunda suplencia seguida del cántabro: “Tiene otros compañeros que tienen capacidad para ser titulares. Hay una competencia muy grande, y hay que estar al máximo nivel. Perfectamente puede salir de titular en diez jornada seguidas y en otra quedarse fuera, está trabajando fenomenal"

Por último, ha recordado a modo de broma lo cambiante que es la situación clasificatoria de la categoría: “No miréis la clasificación porque os vais a volver locos. Esto es un manicomio, antes del partido éramos el 13 y ahora somos segundos. Si queréis salud mental no la miréis”.