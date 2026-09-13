Una buena idea también necesita que le lleven la contraria

Una idea puede parecer brillante mientras vive en una libreta. El verdadero examen empieza cuando sale de ahí. ¿Resuelve un problema real? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar por la solución? ¿Puede sostenerse económicamente? ¿Qué habría que cambiar antes de invertir tiempo y recursos? Emprender consiste, en buena parte, en convertir intuiciones en respuestas.

Ese paso obliga a contrastar. Hablar con potenciales usuarios, revisar alternativas, poner números, definir a quién se dirige la propuesta y aceptar que algunas hipótesis no funcionarán como se imaginaban. Validar no significa demostrar que una idea era perfecta desde el principio, sino descubrir qué necesita para tener recorrido.

Ahí el acompañamiento puede marcar diferencias. Una mirada externa ayuda a ordenar prioridades, detectar puntos débiles y tomar decisiones antes de que los errores resulten más caros. También permite transformar una propuesta todavía difusa en un modelo de negocio, una hoja de ruta y unos primeros objetivos medibles.

El programa de Aceleración Banco Santander Open Innovation | IBOOST UIB trabaja precisamente en esa transición. El programa, integrado en UIBEmprèn y financiado por Santander Universidades, está dirigido a impulsar proyectos emprendedores de alto potencial surgidos de la comunidad universitaria, combinando apoyo estratégico, técnico y económico para validar y hacer crecer las iniciativas.

En esta convocatoria, los proyectos seleccionados podrán acceder a 20 horas de asesoramiento experto personalizado y a una inversión de hasta 6.000 euros por iniciativa mentorizada. El programa admitía un máximo de cuatro proyectos beneficiarios, concentrando el acompañamiento en propuestas con capacidad de evolucionar hacia modelos viables y sostenibles.

Pero el valor de una aceleradora no está únicamente en los recursos que ofrece. Está también en las preguntas que obliga a responder. ¿Quién es realmente el cliente? ¿Qué diferencia la propuesta? ¿Cuánto cuesta ponerla en marcha? ¿Qué evidencias existen de que el mercado la necesita? Cada respuesta reduce incertidumbre y ayuda a decidir si conviene avanzar, modificar el planteamiento o descartar una parte del proyecto.

Este septiembre, IBOOST encara una nueva edición con la misma cuestión de fondo: qué ideas universitarias pueden dar el salto hacia un proyecto con mayor recorrido. La convocatoria permitirá volver a poner a prueba iniciativas nacidas entre alumnado, personal investigador y personas tituladas de la UIB y acompañarlas en un proceso en el que emprender no empieza necesariamente creando una empresa, sino comprobando si una idea puede llegar a convertirse en una.

Porque una buena idea puede ser el principio. Lo que ocurre después, contrastar, corregir, validar y decidir, es lo que empieza a convertirla en proyecto.