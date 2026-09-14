La nuera de La Paca confiesa su implicación en un alijo de cinco kilos de cocaína

La nuera de La Paca ha reconocido hoy, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, su implicación en un alijo de cinco kilos de cocaína destinados al poblado de Son Banya. Pilar M.M., mujer del Ico, y otros cuatro acusados han confesado los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y acatarán penas que rondarán los seis años de prisión por cabeza. El sexto procesado ha rechazado el pacto y la vista oral se está celebrando para dirimir su responsabilidad.

Ante el tribunal, Pilar M.M., con tres condenas previas por narcotráfico, ha admitido que en 2024 se dedicaba a introducir en Son Banya grandes partidas de cocaína para abastecer a diferentes puntos de venta y a llevarse el dinero que estos generaban. La investigación policial permitió detectar la llegada a Palma de cinco personas procedentes de Alicante, dos de ellas familiares de la nuera de la Paca. Estos acusados le entregaron a la mujer una bolsa en su domicilio de Corea. Pilar M.M. salió poco después con ella y se dirigió al poblado a bordo de un coche.

La Policía interceptó el vehículo cuando entraba en Son Banya. La mujer intentó huir a toda velocidad y embistió a los coches policiales, pero los agentes consiguieron interceptarla tras realizar un disparo al aire. En su automóvil encontraron una bolsa con cuatro kilos de cocaína de gran pureza, valorada en 416.681 euros. El operativo permitió arrestar a los otros cinco acusados y decomisar otro kilo de cocaína escondido en un hotel de s'Arenal de Llucmajor.

El inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió la investigación ha explicado que esta comenzó al tener conocimiento de que la nuera de la Paca iba habitualmente a Son Banya para vender ropa, "pero llevaba también droga". Según las pesquisas, la mujer suministraba cocaína a un punto de venta y adoptaba "muchas medidas de seguridad" para realizar las entregas, como dar varias vueltas a las rotondas para detectar posibles seguimientos. Los agentes instalaron una baliza GPS en su vehículo y pincharon su teléfono, además de llevar a cabo "17 vigilancias" para constatar su activdad delictiva. La incautación de los cinco kilos de cocaína se produjo a principios de noviembre de 2024, cuando detectaron la llegada del grupo de Alicante e intensificaron la vigilancia.

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La Fiscalía reclamó inicialmente penas que sumaban 16,5 años para Pilar M.M. y 9 años y medio de reclusión para los otros cinco sospechosos. La nuera de la Paca y otros cuatro encuasados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que rebajará al final del juicio sus peticiones de pena a unos seis años de cárcel por cabeza. El sexto acusado no ha aceptado la oferta del ministerio público.