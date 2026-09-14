El municipio de Mallorca donde seis de cada diez búsquedas de alquiler ya llegan del extranjero

Mallorca se ha convertido en uno de los grandes focos de la demanda extranjera de vivienda en alquiler en España. Los datos de Idealista correspondientes al primer trimestre de 2025 dejan cifras especialmente llamativas en la isla, con Andratx y Calvià situados entre los municipios españoles donde el peso de las búsquedas procedentes del extranjero es mayor.

El caso más destacado es el de Andratx. El municipio mallorquín encabeza el ranking nacional elaborado por el portal inmobiliario: un 60% de la demanda de alquiler procede del extranjero. Es decir, seis de cada diez búsquedas registradas en este municipio tienen origen fuera de España.

La cifra coloca a Andratx por delante de destinos turísticos como Calpe o Moraira, en Alicante, que alcanzan respectivamente un 53% y un 52% de demanda internacional.

Andratx, número uno de España

El dominio mallorquín no acaba en Andratx. Calvià también aparece en los primeros puestos de la clasificación española y registra un 52% de demanda extranjera de vivienda en alquiler.

De esta forma, dos municipios de Mallorca se encuentran entre las cuatro localidades españolas analizadas por Idealista donde más de la mitad de la demanda procede del extranjero.

En Andratx, Alemania es el país con mayor peso entre quienes buscan alquiler, seguido de Reino Unido y Suiza. La presencia alemana se repite también en Calvià, donde encabeza el interés por delante de Austria y Suiza.

Baleares comparte el liderazgo nacional

Los datos municipales se producen, además, dentro de una comunidad que ya se encuentra a la cabeza del interés internacional por el alquiler.

Baleares concentra un 26% de demanda internacional, el porcentaje más alto de España junto con Alicante. Málaga aparece inmediatamente después con un 24%.

En el conjunto balear, los alemanes vuelven a ocupar la primera posición entre las nacionalidades interesadas en alquilar una vivienda, seguidos por los británicos y los italianos.

El dato significa que aproximadamente una de cada cuatro búsquedas de alquiler contabilizadas por Idealista en Baleares procede del mercado internacional.

Palma también supera a grandes ciudades

El interés extranjero también tiene un peso considerable en Palma. Según el análisis del portal inmobiliario, el 20% de la demanda de alquiler en la capital balear procede del extranjero.

Palma comparte ese porcentaje con Málaga y se sitúa por debajo de Alicante, que alcanza un 25%, y València, con un 24%.

Noticias relacionadas

También cambia ligeramente el perfil de quienes buscan vivienda en la capital mallorquina. Alemania continúa siendo la nacionalidad con mayor presencia, pero en Palma aparecen a continuación Argentina e Italia.