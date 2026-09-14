Enric Mas hace historia en la Vuelta; Madrid y su Fórmula 1 se llevan las portadas

Antes que nada, me gustaría aclarar que soy más seguidor de la Fórmula 1 que del ciclismo. Precisamente por eso, lo ocurrido este fin de semana me parece tremendo. Una falta de respeto a un deportista que ha hecho historia.

Enric Mas ha ganado la Vuelta a España. Sí, el mismo Enric Mas al que durante años hemos visto recibir palos a diestro y siniestro por quedarse siempre a las puertas. Siempre cuestionado. Siempre con la sensación de que, hiciera lo que hiciera, nunca terminaba de ser suficiente.

Hasta que ganó.

Once años después, un español vuelve a ganar una gran vuelta. Nadie lo lograba desde Alberto Contador. Y lo hace un mallorquín, después de años de perseverancia. Y además, en el momento más esplendoroso de la historia del ciclismo, codeándose con los mejores.

Pero tranquilo, que en Madrid había Fórmula 1.

Antonelli gana y ahí tenemos a la maquinaria mediática funcionando a pleno rendimiento. Madrid, Madrid y más Madrid. El Gran Premio, el lujo, las celebrities, Ayuso, Almeida, los palcos, las marcas, el escaparate internacional… Todo perfectamente empaquetado por la prensa generalista para vender que Madrid vuelve a ser el centro del universo. Porque si algo sabe hacer Madrid es venderse. Y cuando se pone en marcha toda su maquinaria mediática, parece que hasta una victoria histórica tiene que hacerse pequeña.

Y eso es precisamente lo que ocurre: poner el espectáculo de Madrid por delante de la victoria de Enric Mas también es una forma de menospreciar lo que ha conseguido el mallorquín.

Lo curioso es que, después de todo ese despliegue, la carrera fue un auténtico bodrio. Mucho espectáculo alrededor y bastante poco espectáculo sobre el asfalto. Hay mucho que mejorar.

Pero da igual. Madrid tiene que salir grande. Enric Mas, no tanto.

Soy de Fórmula 1. Me encanta la Fórmula 1. Pero una cosa es disfrutar de este deporte y otra aceptar que su escaparate madrileño tenga que ocupar más espacio que una victoria histórica del ciclismo español.

Al menos AS y La Vanguardia entendieron que había sitio para los dos. El primero repartió su portada y el segundo llevó a Enric Mas a lo grande. Una decisión que, viendo el resto de portadas, parece casi una excepción.