Las Festes des Vermar de Binissalem celebran 60 años con nuevos trajes inspirados en el siglo XVIII

Binissalem ya calienta motores para una edición muy especial de sus Festes des Vermar. El municipio celebrará este año el 60 aniversario de una de sus fiestas más emblemáticas. En el marco de la antigua fiesta payesa de Sant Gall, que cada año se celebra en el “llogaret” de Biniagual, tuvo lugar el domingo la presentación de las “Festes des Vermar”. El acto fue conducido por Catalina Salom, exmaestra del CEIP Robines, quien hizo un repaso de la amplia programación de los actos previstos así como de la recuperación de esta antigua fiesta de Sant Gall.

A continuación intervino Esperança Nadal, vicepresidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, quien hizo un balance de la vendimia, apuntando que hasta el momento ya se ha recogido el 85% de la cosecha, de la cual un 65% corresponde a las variedades autóctonas Manto Negro y Premsal. Nadal también quiso remarcar las variedades antiguas y propias de la isla que se han ido recuperando en estos últimos años como son Giró ros, Escursac o Esperó de gall.

Nuevos trajes

Finalmente, intervino el alcalde Víctor Martí, quien resaltó el hecho de que este año se celebre la sesenta edición de las fiestas y, sobretodo, quiso destacar la presencia de los auténticos protagonistas de las mismas, las “Vermadores” y “Vermadors” allí presentes, los cuales, en esta ocasión, lucían los nuevos trajes que han sido confeccionados al estilo de finales del siglo XVIII, y ello gracias a la colaboración de historiadores de la moda tradicional mallorquina, de varias modistas del pueblo, así como de integrantes de varias asociaciones locales y particulares que han aportado información para poder confeccionarlos. Acto seguido tuvo lugar un aperitivo y una “ballada” popular con el grupo folklórico Sa Revetla de Sant Antoni.