Son Espases amplía sus vídeos para pacientes a la endometriosis, la biopsia hepática y la reparación valvular

Son Espases ha ampliado a tres nuevos procesos médicos el sistema con el que envía directamente al móvil de sus pacientes vídeos con instrucciones sobre pruebas, tratamientos e intervenciones. Desde esta semana, las personas atendidas por endometriosis, sometidas a una biopsia hepática o a una cirugía de reparación valvular también recibirán estas cápsulas informativas por SMS.

Con estas tres incorporaciones, el proyecto de prescripción digital que el hospital puso en marcha en 2022 cuenta ya con doce programas y ha llegado a 70.200 pacientes. En estos cuatro años, Son Espases ha enviado 142.000 mensajes con vídeos e infografías para complementar las explicaciones que los profesionales ofrecen en consulta, según ha explicado el Govern en una nota de prensa.

El objetivo es que el paciente pueda volver a consultar en casa información que muchas veces recibe durante una visita médica: cómo debe prepararse para una prueba o intervención, qué ocurrirá durante el procedimiento y qué cuidados tendrá que seguir posteriormente o una vez reciba el alta.

Los contenidos son elaborados por los propios profesionales que atienden a los pacientes e incorporan recursos gráficos y animaciones para facilitar su comprensión. Son Espases ha producido hasta ahora 41 vídeos e infografías, que también pueden consultarse en YouTube y acumulan 678.000 visualizaciones.

El hospital sostiene que este sistema ayuda a que los pacientes lleguen mejor preparados a las pruebas y permite reducir las cancelaciones y evitar posibles errores. Han realizado 2.286 encuestas entre pacientes que han recibido estos contenidos. El 95% considera los vídeos útiles o muy útiles y el 81% asegura que le aportaron mayor tranquilidad. Además, el 85% se muestra satisfecho con la información recibida y el 68% señala que resulta fácil de entender.

El formato audiovisual también se impone al tradicional papel entre quienes han participado en las encuestas: el 92% asegura que prefiere recibir las explicaciones en vídeo. Una vez finalizada la prueba, intervención o tratamiento, el hospital envía al paciente un cuestionario para conocer su valoración del sistema.