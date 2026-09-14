El colegio internacional de Mallorca con los mejores resultados: Ningún alumno por debajo del 7,5 sobre 10

Los resultados de 2026

Queen’s College inauguró el nuevo curso con la ceremonia de los Sisu Award, el premio que distingue a los alumnos de último curso que, gracias a su constancia, han logrado unos resultados excepcionales. Este pasado curso lo obtuvo el 21% de la promoción. Se otorga a todo estudiante que consigue cuatro A en A Level o 39 puntos en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB DP) junto a una dotación económica. Estas notas equivalen a un 12’9 sobre 14 en el sistema español.

Queen’s College cuenta con instalaciones de vanguardia que mantienen el espíritu del edificio donde nació el colegio hace 50 años. / Queen's College

Los extraordinarios resultados de IB DP merecen una lectura detenida. Tras solo dos promociones, la media es de 35,5 sobre 45 puntos y la nota más baja de este año es de 29 puntos. En ninguna de las dos promociones, la nota de acceso a la universidad española de los alumnos ha sido inferior a 7,5 sobre 10.

La sala de arte en la que luz y paisaje favorecen la creación.. / Queen's College

A hombros de gigantes: el desarollo personal

En la recepción del colegio, junto al libro Sisu que recoge los logros de los galardonados, están todas sus fotos. Forman parte del día a día del colegio. Con este premio, no se celebran solo sus notas, también su carácter. Son referentes para el resto de la comunidad: su visión del mundo, su ética de trabajo y el compromiso con la sociedad son los valores que reflejan los antiguos alumnos.

Juego, exploración sensorial y aprendizaje al aire libre, con el bosque de Bellver como recurso habitual. / Queen's College

Un proyecto a largo plazo que empieza a los 3 años

El camino empieza mucho antes. En Infantil se sientan las bases de la estructura académica que vendrá después. Juego, exploración sensorial y aprendizaje al aire libre, con el bosque de Bellver como recurso habitual. Un campus acogedor, como una pequeña aldea, de edificios bajos entre patios, jardines y árboles, donde los profesores conocen a cada niño y acompañan su ritmo de aprendizaje.

Los espacios acompañan a los alumnos: del patio infantil y aulas entre árboles llegan a las aulas de Queen’s College Campus y a su centro deportivo con una piscina que asoma a las copas de los pinos de Bellver y a la Serra de Tramuntana.

Las instalaciones de Queen's College Campus favorecen la calma y la concentración. / Queen's College

Dos programas, un mismo estándar

En Secundaria la preparación se orienta a titulaciones externas: los alumnos se presentan a los IGCSE, una especie de selectividad que se rinde a los 16 años y que se corrige de forma externa. Este curso el 62’7% de las calificaciones fueron sobresalientes y notables, casi triplicando la media británica. Cinco laboratorios de ciencias explican parte del resultado.

El colegio cuenta con cinco laboratorios de ciencias. / Queen's College

En bachillerato conviven dos programas, los A Levels y el IB DP. Son exigentes y rigurosos e imparten contenidos que, en muchos casos, son propios del primer curso de universidad. Es una oferta única en España para un colegio de estas dimensiones. De este modo, se puede ajustar el itinerario a las preferencias y habilidades de cada alumno. Las clases, con ocho alumnos de media por asignatura, se imparten en Tower Hall, un edificio del siglo XIV perteneciente a la antigua posesión de Son Vic.

Las instalaciones, rodeadas de naturaleza, se integran en el entorno. / Queen's College

Puertas abiertas a España y al mundo

Ambas titulaciones son homologables y dan acceso directo a la universidad española, sin necesidad de presentarse a la PAU. Alrededor del 30% de los alumnos de Queen’s elige estudiar en España y lo hace con la sólida preparación académica que este año ha llevado a una alumna a Oxford.

Vídeo Sisu Awards Queen's College

QUEEN'S LINGUA

La escuela de idiomas de Queen’s College que ofrece cursos de inglés desde los 3 años hasta los 18 años. El programa se adapta a cada etapa educativa, desde infantil hasta secundaria, incluyendo preparación específica para exámenes oficiales de Cambridge y otras certificaciones internacionales.

Sesiones de lunes a jueves (17:30-19) y sábados (9:45 a 13:00).

Teléfono 971 401 011

Correo: idiomas@queenscollege.es

WhatsApp 664 837 757

La piscina cubierta con vistas al bosque de Bellver y a la Serra de Tramuntana. / Queen's College

QUEEN'S CENTRE

El premiado Centro deportivo de Queen’s College abierto al público general. Dispone de piscina climatizada, gimnasio completo, pistas de fútbol 7 y una amplia variedad de actividades como yoga, pilates, cross training, entrenamiento personalizado y clases de natación para todas las edades, incluyendo natación adaptada. Es el espacio perfecto para mantenerse en forma en un entorno natural junto al Bosque de Bellver.

Teléfono 971 100 006

Correo info@queenscentre.es

QUEEN'S STAGE SCHOOL

Escuela de teatro musical impartida íntegramente en inglés, dirigida a alumnos de entre 11 y 18 años. Combina formación en canto, baile e interpretación, fomentando la confianza y la expresión artística de los jóvenes a través del idioma inglés.

Las sesiones tienen lugar los sábados de 9:45 a 13:00h.

Teléfono 971 40 10 11

Correo music.school@queenscollege.es

Queen’s College 971 40 10 11

info@queenscollege.es