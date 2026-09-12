Convocan una movilización en Palma contra el crecimiento del aeropuerto de Son Sant Joan el 20 de septiembre

La Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto ha convocado para el próximo 20 de septiembre, a las 18 horas, una protesta frente a la Delegación del Gobierno en Palma contra el crecimiento de Son Sant Joan y para reclamar que se reduzca el número de pasajeros y se frene la promoción turística.

La movilización coincidirá con protestas convocadas en Barcelona e Ibiza contra las actuaciones previstas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, cuya aprobación definitiva está prevista antes del 30 de septiembre, ha informado este sábado esta plataforma.

Los convocantes sostienen que este documento contempla una inversión de unos 1.000 millones de euros en los aeropuertos de Baleares: 622 millones corresponderían a Palma, 229,7 millones a Ibiza y 170 millones a Menorca.

El aeropuerto de Palma pasaría de los 33,8 millones de pasajeros de 2025 a 35,7 millones en 2031, un incremento del 5,6%, mientras que Ibiza aumentaría de 9,1 a 10 millones y Menorca, de 4,2 a cerca de 4,6 millones.

La plataforma considera que estas previsiones supondrán un nuevo aumento de la capacidad operativa de los aeropuertos y reclama que se detengan las actuaciones previstas y se avance hacia una reducción del tráfico aéreo y del número de pasajeros.

Los colectivos convocantes responsabilizan también al Govern balear del crecimiento de la actividad aeroportuaria por las políticas de promoción turística y la apertura de nuevas conexiones aéreas, como las de Palma-Canadá y Palma-Abu Dabi.

Son Sant Joan alcanzó en julio los 4,6 millones de pasajeros, un 2,2 % más que un año antes. La protesta reclamará asimismo la aprobación en el Congreso de la ley de cogestión aeroportuaria.

Impacto de aviación privada

Otro de los asuntos de denuncia es el impacto de la aviación privada. La plataforma cifra en 17.644 los vuelos de jets privados registrados hasta agosto de este año en los tres aeropuertos de las islas, con unas emisiones que estima en 102.000 toneladas.

Los convocantes aseguran que uno de cada 15 vuelos que opera actualmente en Mallorca corresponde a un jet privado.

Entre sus reivindicaciones figuran detener el proyecto de ampliación aeroportuaria, limitar y reducir el número de pasajeros, frenar la promoción turística y la apertura de nuevas rutas, eliminar los vuelos nocturnos entre las 23.00 y las 6.00 horas y prohibir los jets privados.

También reclaman eliminar las ventajas fiscales de los carburantes de aviación y avanzar en la cogestión de los aeropuertos.

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La convocatoria cuenta con el apoyo de trece organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, GOB Mallorca, Terraferida, Fridays For Future Mallorca, Greenpeace Illes Balears, STEI Intersindical, la plataforma Menys Turisme, Més Vida y Son Bonet Pulmó Verd.