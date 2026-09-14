El Govern aumenta el dinero para dar la ayuda de 10.000 euros por comprar un piso

El Govern ya está estudiando incrementar el presupuesto destinado a las ayudas de 10.000 euros para las personas de hasta 40 años que adquieren una vivienda en las islas, al comprobar que en mes y medio la entrada de solicitudes ha sido de tal calibre que se dan por agotados los seis millones de euros que se habían fijado para el periodo comprendido entre este año y el próximo.

El plazo para la presentación de estas peticiones se abrió el pasado 17 de julio, y a fecha del 4 de septiembre ya se habían recibido más de 770. Aunque no todas ellas necesariamente cumplen los requisitos exigidos por la conselleria de Vivienda y se da como probable que haya duplicidades en esas solicitudes, en el citado departamento autonómico se tiene claro que los seis millones de euros fijados inicialmente como presupuesto para este plan se van a quedar muy cortos, y se confirma que ya se está estudiando la ampliación de fondos que se va a tener que aplicar, aunque por el momento no se cuantifica el alcance que va a tener.

Peticiones por islas

Como se ha indicado, a fecha del 9 de septiembre, estas peticiones habían alcanzado ya las 776. Mallorca protagoniza el grupo más importante, con 689 solicitudes, seguida de Menorca, con 52. Ibiza registra un total de 18, y hay una correspondiente a Formentera. Todavía está pendiente de asignar la ubicación de 16 de estas demandas.

José Luis Mateo y José Francisco Reynés, conseller y director general de Vivienda. / CAIB

Hay que tener en cuenta que el conseller y el director general de Vivienda, José Luis Mateo y José Francisco Reynés respectivamente, anunciaron la activación de estas ayudas de 10.000 euros a mediados de julio, pero con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, lo que implica que muchas de estas peticiones corresponden a viviendas adquiridas durante el primer semestre del presente ejercicio. Pero queda claro que en una convocatoria que debe de cubrir los ejercicios de 2026 y 2027 el dinero inicialmente presupuestado no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda que se está registrando, de ahí la decisión de aumentar el presupuesto que se había fijado.

Hay que subrayar que con esta decisión se mantiene abierto el plazo para presentar peticiones, ya que se fijó que este se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta haber agotado el crédito presupuestario, que ahora se va a aumentar. Es una actuación que se financia exclusivamente con fondos autonómicos.

Condiciones

Las condiciones que el Govern fijó para acceder a esta ayuda de 10.000 euros por la adquisición de una vivienda contemplan que el beneficiario debe de tener una edad máxima de 40 años y ser residente en las islas durante cinco de forma continuada.

El precio máximo del inmueble es de 382.000 euros y debe de ser utilizado como primera residencia durante al menos los siguientes cinco ejercicios, aunque en este último caso se contemplan excepciones relacionadas con motivos laborales, familiares, de salud, movilidad reducida o violencia de género, entre otras. Para poder recibir esta ayuda no se puede ser propietario de otra vivienda en España.

El precio de la vivienda no debe de superar los 382.000 euros. / B. Ramón

Ingresos máximos

Los solicitantes deben de tener unos ingresos anuales que como máximo equivalgan a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) con carácter general, o lo que es lo mismo, que no superen los 54.600 euros.

Sin embargo, en el caso de las familias numerosas de carácter general, las personas con discapacidad o las víctimas del terrorismo se eleva ese importe máximo a los 58.800 euros. Si se trata de familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género o personas con grado de discapacidad superior al 33%, esos ingresos máximos pueden alcanzar los 63.000 euros.

Un aspecto que se destaca desde la Conselleria es que esta subvención de 10.000 euros es compatible con otras ayudas a la vivienda impulsadas por el Govern, como es el caso de la Nueva Hipoteca Joven, y con las reducciones fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos documentados, siempre y cuando su conjunto no supere el valor de la adquisición.

Como ejemplo, se destaca que esta suma puede alcanzar un valor de más de 93.000 euros para los menores de 30 años en el caso de la adquisición de un piso con un precio de 290.000.