Descubre la Universitat de Mallorca: formación práctica e investigación

¿Quieres conocer la Universitat de Mallorca? Te contamos las claves de la UMAC, la nueva universidad impulsada por ADEMA: un proyecto que parte de más de treinta años de experiencia educativa y que apuesta por la excelencia académica, la formación práctica, la investigación aplicada, la innovación, la tecnología, la internacionalización y una atención cercana al estudiante.

Su modelo educativo estará conectado con las necesidades socioeconómicas y profesionales de Baleares, con una oferta académica que incorpora nuevas titulaciones, algunas de ellas hasta ahora no disponibles en las Islas, y con la voluntad de ampliar y diversificar las oportunidades de formación universitaria y contribuir a evitar la fuga de talento.

La oferta académica prevista incluye los grados en Biomedicina, Ingeniería de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética y Odontología —también en inglés—. A ellos se sumarán Arquitectura, Bellas Artes —también en inglés—, Ciencias Políticas, Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva, Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología y el doble grado en Sociología e Ingeniería de Datos.

La propuesta contempla también los másteres en Cirugía e Implantología Oral, Ingeniería de la Salud Oral, Nutrición Clínica, Odontología Digital —también en inglés—, Arquitectura habilitante, Professional Development en Bellas Artes y Diseño de Productos, además de los doctorados en Ciencias de la Salud y en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.

La Universitat de Mallorca fue reconocida mediante la Ley 2/2026, de 27 de abril, publicada el 30 de abril en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A partir de este marco, la implantación de las diferentes titulaciones se desarrollará de forma progresiva, conforme a los procedimientos académicos y administrativos correspondientes.

Una universidad distribuida por Mallorca

Uno de los rasgos que mejor define la nueva UMAC es su configuración territorial. En lugar de concentrar toda su actividad en un único espacio, la universidad se estructura a través de campus especializados que conectan docencia, investigación, práctica profesional y transferencia de conocimiento.

El Campus Inca, con unos 1.500 metros cuadrados, ocupa una antigua fábrica de calzado rehabilitada, situada frente a la estación de tren y autobús, y estará orientado a áreas como Arquitectura, Diseño, Ingeniería de Datos y Sociología. El campus acoge también Es Crum, Centro de Investigación en Arquitectura, Diseño, Tecnología y Pensamiento.

El Campus Coll, con aproximadamente 3.500 metros cuadrados, está especializado en Ciencias de la Salud. Dispone de laboratorios biomédicos, simulación clínica avanzada, realidad virtual e inteligencia artificial y alberga el Centro de Investigación Universitaria de Ciencias Médicas de Mallorca, concebido como un espacio interdisciplinar para investigadores de diferentes ámbitos.

El modelo académico conecta salud, creatividad y tecnología con una formación cercana y vinculada a una red de más de 400 empresas

El Campus Son Rossinyol, con una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados, constituye uno de los principales espacios destinados a la formación práctica en Ciencias de la Salud. Sus instalaciones integran laboratorios, simuladores virtuales 3D con tecnología háptica, una Clínica Universitaria y boxes clínicos equipados con tecnología de vanguardia. Además, cuenta con el espacio Think Tank, concebido para el desarrollo de la actividad académica y creativa de Bellas Artes.

En pleno corazón de Palma, el Campus Jaime III, con cerca de 450 metros cuadrados, está orientado a la investigación, la formación de posgrado, la práctica clínica avanzada, la formación permanente y la transferencia de conocimiento, especialmente en Odontología y Nutrición Humana y Dietética.

A estos espacios se suma el Campus Online, que dará apoyo a la docencia presencial y semipresencial mediante entornos virtuales avanzados. Los diferentes campus se encuentran ya en funcionamiento y acogen actualmente actividades docentes e investigadoras.

Formación práctica e investigación

El modelo académico de la UMAC sitúa la formación práctica desde los primeros cursos como uno de sus principales ejes. La propuesta combina simulación 3D háptica, inteligencia artificial, realidad virtual, laboratorios digitales, aprendizaje basado en proyectos y colaboración con empresas y entidades sociales.

Este planteamiento busca favorecer las conexiones entre arte, salud, tecnología y empresa, impulsar la investigación aplicada y acercar la formación universitaria al contexto profesional desde las primeras etapas del aprendizaje.

La UMAC nace también con el propósito de estrechar la relación entre universidad y territorio. El proyecto cuenta con una red de colaboración con más de 400 empresas para la realización de prácticas, así como con convenios con las principales organizaciones empresariales y sociales y colegios profesionales de las Islas.

La estructura académica de la Universitat de Mallorca se organizará en torno a dos facultades, que articularán las diferentes áreas de conocimiento y titulaciones previstas: la Facultad Politécnica y la Facultad de Ciencias Médicas.

La Universitat de Mallorca aspira a contribuir a la retención del talento en Baleares y atraer estudiantes, docentes e investigadores nacionales e internacionales, con una oferta académica multilingüe en catalán, castellano e inglés. Su estructura se articulará en torno a la Facultad Politécnica y la Facultad de Ciencias Médicas.

El desarrollo de la institución contempla una inversión cercana a los 73 millones de euros para el despliegue de las titulaciones previstas en su primera fase, junto con más de 9 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante los próximos diez años. El proyecto incorpora además una apuesta estable por la investigación, la renovación tecnológica y la mejora de infraestructuras, reforzando su compromiso con la calidad académica, la igualdad de oportunidades y la generación de conocimiento.