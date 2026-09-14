La demanda de casas de lujo crece en Mallorca pero «cuesta más venderlas»

El interés de la clientela extranjera por disponer de una vivienda en Mallorca se ha incrementado durante las últimas semanas, a la vista del aumento de las consultas que reciben las empresas de las islas dedicadas al producto residencial de alto nivel, pero los posibles compradores «se lo piensan mucho más» antes de dar el paso para cerrar la adquisición, según destaca el presidente de la asociación balear de inmobiliarias nacionales e internacionales (ABINI), Daniel Arenas, que en cualquier caso valora que el interés por disponer de una propiedad en el archipiélago se esté reactivando tras un inicio de 2026 que se ha caracterizado por una mayor debilidad en esas operaciones.

Arenas apunta que el inicio de la guerra de Irán fue acompañado de un frenazo en la demanda residencial de lujo en Mallorca, pero subraya que durante las últimas semanas se ha registrado una apreciable reactivación. «Se hacen más visitas y hay más movimiento, el trabajo que tenemos las empresas del sector ha aumentado», según pone de relieve el presidente de ABINI.

Daniel Arenas, presidente de ABINI. / B. Ramón

«Se tarda más»

Pero no oculta que en estos momentos «se tarda mucho más en tomar decisiones», en comparación con lo que sucedía durante los primeros años postpandemia, durante los cuales las compras fueron mucho más impulsivas, un periodo que se caracterizó por lo que se denominó como ‘Efecto Botella de Champagne’.

Daniel Arenas aclara que frente a ese incremento de las consultas y visitas, la cifra de operaciones cerradas se mantiene por ahora en niveles más moderados porque «cuesta más» completar la venta de esas propiedades, un aspecto sobre el que no oculta que influye el fuerte incremento de los precios que se ha registrado en el mercado inmobiliario de lujo durante los últimos ejercicios, hasta el punto de que desde el sector se ha llegado a hacer un llamamiento para que algunos propietarios sean más realistas a la hora de fijar el valor de sus inmuebles bajo el riesgo de que se mantengan en oferta durante años sin llegar a encontrar un comprador, dado que se han registrado situaciones de este tipo.

Añade que esos elevados precios y las incertidumbres económicas explican esa pérdida de velocidad a la hora de cerrar las operaciones, pero se apunta que ese ritmo más moderado no se da exclusivamente en Mallorca, sino que es un fenómeno generalizado. Sobre este punto, se recuerdan los problemas que la economía de Alemania lleva años presentando.

La demanda de lujo está muy concentrada en estos momentos en el producto cuyo precio se mueve entre uno y ocho millones de euros, según indica el presidente de ABINI, siendo más complejas las operaciones de compraventa a partir de esos valores.

Aumenta el abanico de nacionalidades que buscan vivienda de lujo en Mallorca. / B. Ramón

Más nacionalidades

Son los alemanes los que, con notable diferencia respecto al resto de países, protagonizan el mayor número de adquisiciones de propiedades de alto nivel en Mallorca, pero uno de los factores que se señalan como positivos dentro del mercado de lujo es la apertura del abanico de nacionalidades que se interesan por contar con una residencia en la isla.

Aunque siguen siendo mercados minoritarios, se pone de relieve el crecimiento que se está registrando en Mallorca de las compras protagonizadas por la clientela estadounidense, que tienen como paso previo su llegada a la isla en régimen de alquiler, y del mercado escandinavo, con un empuje especialmente notable en el caso del sueco.