Consubal: «Jamás los consumidores habíamos sido tan menospreciados como con el Govern de Prohens»

«Jamás los consumidores nos habíamos visto tan menospreciados como con el Govern de Marga Prohens», afirma el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), Alfonso Rodríguez, que denuncia la casi total ausencia de contactos con representantes del Ejecutivo del PP durante la presente legislatura. Como reflejo de lo expuesto, destaca la forma que se les ignora en aspectos como la vivienda, el transporte o el comercio.

Rodríguez recuerda que en estos momentos solo hay dos organizaciones de consumidores que operan en el conjunto de las islas, como son Consubal y Asufin, aunque esta última está especializada en las relaciones entre las entidades financieras y sus clientes, lo que deja a la asociación que preside como la única con carácter generalista.

Subraya que Consubal cuenta con cerca de un millar de socios, entre los de pago y los honorarios, y que cada año atiende una media de 1.500 a 1.600 denuncias y consultas de los consumidores de Balears. Además, destaca el papel de mediador que asume ante los problemas que firmas como Endesa, El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt, por citar algunos ejemplos, pueden tener con sus clientes, «lo que supone quitarle muchísimo trabajo a la Administración».

Sin reuniones

Con estos avales, afirma que el actual director general de Prestaciones Farmacia y Consumo, Juan Simonet, «no nos ha convocado ni una sola vez a una reunión» y solo se han conseguido unos pocos encuentros casuales, además de cuestionar que el área que le afecta se haya diluido en una Dirección General con otras competencias. «Si el servicio de Consumo del Govern sigue en pie es por el esfuerzo de Jesús Cuartero», jefe de este departamento.

Marga Prohens y su Govern reciben duras críticas de Consubal / B. Ramón

Añade que la relación que se ha mantenido con los directores generales de Comercio que ha tenido el Ejecutivo del PP (departamento actualmente en manos de Maria Antònia Sansó) el problema ha sido el mismo, hasta el punto de optar por no acudir ni Consubal ni Asufin a la reunión que se celebró en 2025 para fijar los festivos con apertura de este año «porque no nos hacen el menor caso».

Este bloqueo en los contactos a lo largo de la legislatura se ha producido también con el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, pese a la excelente relación personal que mantienen («somos muy buenos amigos», admite Rodríguez), con una sola reunión celebrada entre ambos y en la que participó el director general José Francisco Reynés.

Extiende estas críticas a la consellera de Salud, Manuela García, de la que depende el departamento de Consumo, y a la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, a la que asigna un único encuentro al principio de legislatura.

«Cuando Francina Armengol era presidenta de Balears, manteníamos contactos al menos al principio de cada año», recuerda, y señala que con Francesc Dalmau (PSOE) en la dirección general de Comercio las reuniones eran mensuales. Apunta que cuando este cargo lo ocupó Félix Alonso (Sumar) «nos convocaba con frecuencia», pese a la mala relación que en este caso existía entre ellos.

Desaparición inminente

Alfonso Rodríguez lamenta que Consubal vaya a tener que desaparecer a finales de este año en este contexto, al no poder mantenerse económicamente, asegurando que es una decisión que ya está prácticamente tomada, tal y como avanzó Diario de Mallorca.

El presidente de Consubal indica que las aportaciones de los socios no son suficientes para seguir adelante, a lo que se suma que no se reciben ayudas económicas de la Administración balear.