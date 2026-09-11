El Govern se abre a limitar la compra de viviendas a no residentes si Bruselas lo permite

El Govern se abre a estudiar la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes si la nueva legislación europea termina habilitando a las administraciones para adoptar este tipo de medidas. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha asegurado este viernes que analizarán la propuesta planteada por la Comisión Europea y que no descartan aplicarla en Baleares si consideran que puede contribuir de forma "eficaz y eficiente" a facilitar el acceso a la vivienda a los residentes.

El posicionamiento supone abrir la puerta a una medida que hasta ahora el Govern había considerado inviable dentro del marco comunitario. "Prohibir la compra a no residentes a día de hoy no es factible, pero la Unión Europea abre la puerta a una legislación que dé esta opción a las administraciones", ha señalado Costa tras la reunión del Consell de Govern.

La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, con la que pretende dotar a los Estados, regiones y administraciones locales de un marco más claro para intervenir en aquellas zonas sometidas a una fuerte presión residencial. Bruselas señala expresamente a Baleares y los destinos turísticos entre los territorios donde la demanda puede superar ampliamente a la oferta y plantea que las administraciones puedan adoptar medidas para preservar viviendas destinadas a residencia habitual, siempre que estén justificadas, sean necesarias y proporcionadas.

La propuesta todavía tendrá que completar su recorrido legislativo antes de convertirse en una norma definitiva. Costa ha incidido precisamente en que al texto le queda "un largo camino por recorrer", pero ha mostrado la disposición del Ejecutivo autonómico a estudiar las posibilidades que pueda ofrecer el nuevo marco europeo.

"El Govern no rechaza nunca por sistema ninguna propuesta. Las propuestas están para ser analizadas", ha defendido el portavoz. Costa ha insistido en que el Ejecutivo no parte de una posición ideológica previa y que estudiará cualquier iniciativa que pueda contribuir a aliviar las dificultades de acceso a la vivienda en el archipiélago. "Cualquier medida que pensemos que puede ser eficaz y eficiente y que sirva para mejorar el acceso a la vivienda de la gente de aquí, el Govern la analizará y la aplicará", ha asegurado. El vicepresidente ha remarcado, no obstante, que la apertura de este debate a escala comunitaria confirma precisamente que las restricciones a los compradores no residentes no podían aplicarse hasta ahora en Baleares. "Si ahora se está abriendo la puerta al veto a los no residentes es porque hoy no se puede hacer", ha sostenido.

Costa también ha destacado que algunas de las líneas planteadas desde Bruselas ya forman parte de la política de vivienda y turística del Ejecutivo autonómico. Entre ellas ha citado la prohibición de nuevas viviendas turísticas, la limitación de plazas turísticas y el impulso de la vivienda pública, con más de un millar de inmuebles, según ha señalado, actualmente en diferentes fases de tramitación.