Billetes baratos entre Mallorca, Ibiza y Menorca: precios desde 9 euros hasta junio
Air Nostrum pone a la venta tarifas especiales para los vuelos interislas
Air Nostrum ha lanzado una nueva promoción para sus vuelos interislas en Baleares, con billetes para viajar entre Palma, Ibiza y Menorca desde solo 9 euros por trayecto para residentes.
La oferta ya está disponible y podrá reservarse hasta el próximo 23 de septiembre, siempre sujeta a disponibilidad. Los billetes pueden adquirirse a través de Iberia y en agencias de viajes.
Vuelos desde 13 euros este otoño
La promoción se divide en dos periodos. Para viajar durante los meses de octubre y noviembre, los residentes en Baleares podrán encontrar vuelos entre Palma, Ibiza y Menorca desde 13 euros por trayecto.
En el caso de los pasajeros no residentes, las tarifas para esas mismas conexiones parten de 43 euros por trayecto.
Desde 9 euros entre diciembre y junio
Los precios bajarán todavía más durante el segundo periodo de la promoción. Para los vuelos comprendidos entre diciembre y junio de 2027, Air Nostrum ofrece tarifas desde 9 euros por trayecto para residentes.
Para los viajeros que no cuentan con el descuento de residente, los billetes partirán de 32 euros por trayecto.
De esta forma, desplazarse en avión entre Mallorca, Ibiza y Menorca podrá costar menos de diez euros para los residentes que encuentren disponibilidad en las tarifas promocionales.
Hasta el 23 de septiembre
La campaña estará abierta para reservas hasta el 23 de septiembre y afecta a la operativa Interbalear de Air Nostrum, que conecta Palma con los aeropuertos de Ibiza y Menorca.
Las tarifas anunciadas corresponden a precios por trayecto y su disponibilidad dependerá de las plazas existentes en cada vuelo.
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