Marcio Borges, el doctor de Son Llàtzer que combate las sepsis con inteligencia artificial: "Hemos creado una tecnología que puede ver cosas que un médico no ve"

¿Qué es BIAlert Sepsis y cómo nació?

Es el primer dispositivo médico aprobado en la Unión Europea para predecir sepsis. Informa hasta 24 horas antes a médicos y enfermeras de que el paciente tiene una potencial sepsis. Nació de una línea de investigación que iniciamos en 2019 entre el Hospital Son Llàtzer y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, junto con IdISBa y la Conselleria de Salud. Queríamos incorporar una herramienta de inteligencia artificial que mejorara lo que ya teníamos, que era el Código Sepsis. La detección precoz es fundamental porque es una enfermedad tiempo-dependiente, cada minuto cuenta. La herramienta nos ayuda a anticiparnos y eso tiene un impacto sanitario y económico: disminuye la necesidad de ingreso en UCI, reduce la estancia hospitalaria y el coste por paciente. El estudio que acabamos de publicar muestra una reducción de casi 2.000 euros por episodio.

¿Por qué es tan difícil detectar una sepsis a tiempo?

Porque es un síndrome muy heterogéneo. Puede estar provocado por bacterias, virus, como la gripe o la covid, o por hongos. La sepsis aparece cuando nuestra respuesta frente a una infección se descontrola y provoca una disfunción orgánica. A diferencia de un infarto, un ictus o un traumatismo, muchas veces no tiene una manifestación tan evidente. Una persona mayor, por ejemplo, puede presentar solo una alteración de la conciencia o malestar general y estar desarrollando una sepsis. Puede aparecer en Urgencias, UCI, plantas de hospitalización, Ginecología... Está distribuida por todo el hospital. Aproximadamente el 60% de los pacientes con sepsis entran por Urgencias.

El doctor Marcio Borges, en un momento de esta entrevista en el hospital Son Llàtzer. / Manu Mielniezuk

¿Por qué decidieron desarrollar la herramienta, qué problema querían resolver?

Una persona con mucha experiencia puede detectar antes una sepsis, pero no todos los profesionales son expertos en ella. También tenemos escalas clínicas para ayudarnos, pero generan muchas falsas alarmas. Si tienes constantemente avisos que finalmente no son sepsis, llega un momento en el que pierden utilidad. La inteligencia artificial nos ha permitido reducir muchísimo esos falsos positivos y tener una capacidad predictiva mucho mayor.

¿Qué precisión tiene? ¿También se equivoca?

Sí, claro. Tiene alrededor de un 96% de fiabilidad. Los falsos positivos pueden estar aproximadamente entre el 5% y el 10%, dependiendo del tipo de paciente y del área hospitalaria, y los falsos negativos están alrededor del 1%. Es decir, también puede fallar. Por eso siempre tiene que existir una supervisión clínica.

¿Cómo consigue anticiparse a algo que todavía no ha visto el médico?

Porque recoge automáticamente una enorme cantidad de información y la procesa muy rápido. Nosotros tenemos una capacidad predictiva, sobre todo cuando acumulamos mucha experiencia, pero es limitada. Miramos unas variables, damos más importancia a unas que a otras... La máquina puede analizarlas todas a la vez y no se cansa. Funciona igual a las tres de la madrugada que a las diez de la mañana.

¿Qué información del paciente analiza?

Cada 30 minutos analiza más de 70 variables de todos los pacientes de Urgencias, hospitalización, UCI, Reanimación e incluso hospitalización a domicilio. Recoge constantes como temperatura o tensión arterial, resultados analíticos, información de Farmacia y Microbiología... Todo entra automáticamente en el algoritmo y este devuelve la información a nuestra historia clínica electrónica.

¿Qué ocurre cuando salta una alerta?

El médico y la enfermera ven en la historia clínica que ese paciente tiene una alerta de posible sepsis. A partir de ahí, el médico responsable tiene que valorar si realmente existe una sepsis. La Unidad de Sepsis también ayuda a los compañeros en el manejo clínico. Imagine que el aviso aparece a las cuatro de la mañana: el profesional que está de guardia ya sabe que ese paciente tiene un riesgo potencial y lo mira de otra manera.

¿Puede alertar de un riesgo que el médico todavía no sospechaba?

Sí, esa es precisamente una de sus grandes ventajas. Puede avisar hasta 24 horas antes de que la sepsis dé la cara de una forma clara. Puede ocurrir que el médico todavía tenga dudas sobre si realmente existe una sepsis, pero la alerta ya hace que prestemos una atención especial a ese paciente y que lo sigamos en las siguientes horas. Es una medicina más anticipatoria.

¿Cuánto puede cambiar el pronóstico detectar una sepsis unas horas antes?

Muchísimo, la sepsis es tiempo-dependiente. Cada hora que pasa sin tomar las medidas necesarias permite que la infección avance, aumente la inflamación y aparezcan más disfunciones orgánicas. Si empiezas antes el diagnóstico y el tratamiento, puedes evitar que el paciente llegue a una situación mucho más grave. Y además de reducir la mortalidad, disminuyen las secuelas, la estancia hospitalaria y finalmente el coste.

El estudio constata menos ingresos en UCI y un menor gasto.

Sí, este trabajo estaba especialmente orientado a analizar el impacto en la gestión. Hemos visto una reducción de la necesidad de UCI, de las estancias hospitalarias y de aproximadamente 2.000 euros en el coste por paciente. Si los enfermos permanecen menos tiempo ingresados también tienes más camas disponibles. Pero hay que dejar claro que la herramienta por sí sola no hace todo esto. Si no existe detrás un equipo y una organización que actúen cuando aparece el aviso, la herramienta ayuda poco. No sirve que aparezca una alerta roja y nadie haga nada. BIAlert tiene que estar acompañado de seguimiento, revisión y supervisión clínica. La alerta implica que alguien piense y tome decisiones.

Es decir, no sustituye al médico.

No. La inteligencia artificial aporta muchísimo, pero necesita al ser humano. Puede ver cosas que el médico no puede ver, pero también falla. De momento, estos sistemas tienen que estar supervisados por el clínico. Yo creo que la inteligencia artificial y el ser humano tienen que combinarse. No se trata de sustituir al profesional, sino de mejorar su capacidad.

¿Cuántos pacientes se han beneficiado de esta tecnología?

Miles. En Son Llàtzer detectamos alrededor de 1.000 o 1.200 pacientes con sepsis al año. Pero además están aquellos pacientes en los que detectamos el riesgo y conseguimos evitar que evolucionen hacia una situación más grave. Por eso estamos hablando de miles de pacientes.

BIAlert nació en Mallorca. ¿Hasta dónde ha llegado?

Ahora mismo está funcionando en Son Llàtzer, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. También está avanzando su implantación en otros centros. Es una tecnología que se ha empezado a comercializar hace relativamente poco y hay interés de hospitales de diferentes comunidades.

¿Llegará al resto de hospitales públicos de Baleares?

Esa es la intención. Queremos extenderla a todos los hospitales de Baleares y ya estamos trabajando en ello. No es tan sencillo como instalar un programa en un ordenador. Hay que seguir los procedimientos correspondientes y después hay un periodo de implantación y validación en cada hospital, ya que cada centro es diferente y la herramienta tiene que adaptarse a cada entorno.

¿Son Espases, por ser el centro de referencia, también está en esos planes?

Sí, la intención es implantarla en todos los hospitales, pero queremos hacerlo junto con el Código Sepsis. Detrás de la máquina que genera avisos tiene que haber personal y una organización capaz de responder. Por eso queremos combinar la implantación de BIAlert con el desarrollo del Código Sepsis en los hospitales de las islas.

¿En qué consiste el código?

En organizar todo el proceso asistencial para que, cuando aparezca un paciente con sepsis, exista una respuesta coordinada, como ocurre con el Código Ictus. Tiene que haber una estructura, indicadores y grupos de trabajo. Necesitamos saber cuántos pacientes con sepsis tenemos, cuántos fallecen, cuánto tiempo permanecen ingresados... Y ahora mismo no tenemos datos suficientemente homogéneos en todos los hospitales.

¿Cuántos pacientes fallecen por sepsis al año?

En Son Llàtzer tenemos una mortalidad en torno al 8%, teniendo en cuenta que hay alrededor de 1.000 casos anuales. En ese porcentaje se incluyen pacientes oncológicos, pacientes con limitación de tratamientos y situaciones muy complejas. Si excluimos determinados pacientes, estamos alrededor del 4%. Pero para el conjunto de Baleares no hay todavía datos suficientemente fiables y ese es uno de los problemas que queremos abordar con el plan balear. La codificación de la sepsis es compleja. Queremos que todos los hospitales tengan indicadores homogéneos para saber realmente cuántos casos existen y cuál es su mortalidad.

¿Hasta dónde cree que puede llegar la inteligencia artificial en medicina?

No lo sabemos. Pero creo que la clave es esa combinación. La inteligencia artificial puede mejorar muchísimo nuestras capacidades, pero necesita al ser humano para tomar la decisión. Puede detectar cosas que nosotros no vemos y además tiene una capacidad enorme para recordar y analizar información. Por ejemplo, un médico residente que acaba de llegar a las Urgencias de un hospital grande tiene poca experiencia y es muy difícil que pueda anticipar que un paciente va a desarrollar una sepsis dentro de 24 horas. En cambio, un médico que lleva 25 años viendo esos pacientes tendrá mucha más capacidad. La inteligencia artificial se parece en cierto modo a esa acumulación de experiencia, pero además puede analizar toda la información disponible de ese paciente y compararla con una enorme cantidad de datos anteriores.

¿Existe el riesgo de que los médicos confíen demasiado en la inteligencia artificial?

Claro, ese riesgo existe. Es un error pensar que puedes dejar que una inteligencia artificial haga el diagnóstico por ti. Tiene una capacidad increíble, pero también comete errores. Y hay otro riesgo para el aprendizaje: si un médico joven empieza a utilizarla para obtener directamente los diagnósticos puede perder la capacidad de desarrollar su propio pensamiento crítico, que se adquiere con experiencia y también equivocándose. Me preocupa especialmente en las nuevas generaciones, porque utilizan mucho más estas herramientas para todo. Por eso los médicos también tenemos que aprender cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites.

¿Veremos sistemas como BIAlert aplicados a otras enfermedades?

Sí, prácticamente a todas. En imagen, por ejemplo, la precisión de la inteligencia artificial ya es enorme y especialidades como Radiología o Dermatología tendrán que adaptarse. También está entrando en Oncología para ayudar a hacer una medicina cada vez más personalizada. La gran ventaja es que puede aportar una capacidad predictiva que nosotros no tenemos.