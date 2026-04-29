Educación de excelencia en el bosque de Bellver

Desde el bosque de Bellver, el pulmón verde de Palma, Queen’s College lleva décadas ofreciendo educación británica de primer nivel. El colegio es reconocido por su rigor académico y su modelo centrado en la educación personalizada.

Educación personalizada

Con el objetivo de ofrecer a cada alumno la mejor ruta hacia su futuro, las ratios de este centro son extraordinariamente bajas. La media es de 18 alumnos por clase, 14 en el segundo ciclo de ESO y, en Bachillerato, apenas 6 por asignatura. Estas impresionantes cifras conviven con una comunidad escolar dinámica y cohesionada de casi 550 estudiantes.

Queen's College destaca por su rigor académico y su educación personalizada. / .

Poder elegir el programa que mejor se adapta a cada alumno

Desde los 14 años, los alumnos disponen de un alto grado de flexibilidad para elegir las asignaturas que mejor se ajusten a sus intereses y objetivos. Incluso pueden escoger entre dos de los programas de bachillerato mejor valorados por universidades de referencia en todo el mundo: los International A Level y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB DP), adaptándose así a sus metas y preferencias

Grandes resultados académicos y desarrollo personal

Año tras año, los resultados de los alumnos y sus destinos universitarios demuestran la apuesta de Queen’s College por la excelencia académica. El 100% de la última promoción obtuvo una media superior a 8 sobre 10 en la nota de acceso a la universidad.

Una apuesta que va más allá del aula y se refleja en el desarrollo de un amplio abanico de habilidades, valores y hábitos, intrínsecos al espíritu del centro. Este enfoque se trabaja desde múltiples perspectivas, entre las que destaca el uso del bosque de Bellver como espacio educativo. Desde los 3 años, los alumnos conviven a diario con los beneficios de contar con un bosque como jardín trasero. De acuerdo con la metodología outdoor learning, desarrollan parte del currículo en este entorno natural, donde se enfrentan a nuevos retos y asumen responsabilidades en un contexto real.

Queen’s College Campus ha sido diseñado para ofrecer un entorno natural que favorece la calma y la concentración en una etapa académicamente exigente.

Las instsalaciones de Queens College han sido pensadas para favorecer el aprendizaje. / .

Naturaleza y deporte

El bosque es, por supuesto, un gran aliado para el departamento de educación física. El deporte y el desarrollo de hábitos saludables ocupan un lugar central en la vida del colegio, con un completo programa que incluye competiciones intraescolares que promueven el trabajo en equipo y el liderazgo, natación en todos los cursos y actividades como cross country.

Instalaciones modernas: un centro deportivo ingualable

El centro deportivo es, en sí mismo, una muestra de esta apuesta: es un espacio diseñado para inspirar, donde el deporte se integra de forma natural en la vida académica. Su arquitectura cuidada y su entorno privilegiado crean el escenario perfecto para fomentar hábitos saludables, el trabajo en equipo y la superación personal. Destacan un campo de fútbol siete y una piscina galardonada que, por su diseño orgánico, evoca un lago y convierte cada actividad acuática en una experiencia única. Todo ello forma parte de una propuesta educativa que entiende el desarrollo físico como un pilar esencial en la formación integral del alumno.

Además, fuera del horario lectivo, Queen’s Centre abre sus puertas al público, ofreciendo una amplia gama de servicios y actividades deportivas.

El centro deportivo es el escenario perfecto para fomentar hábitos saludables. / jose hevia

Verano en inglés se dice Queen’s College

Happy Campers (nacidos entre 2021 - 1 jun 2023)

Colegio Principal

Explorers (nacidos 2012 - 2020)

Summer Intensive B1.1 (9:00 h - 11:30 h)

Campus de Secundaria

El Summer School de Queen’s College mantiene esta misma filosofía y enfoque educativo. Todos los niños, tanto del colegio como externos, tienen la oportunidad de vivir el inglés en contextos reales: en contacto con la naturaleza, practicando deporte y participando en un completo programa de actividades acuáticas dirigidas por los instructores de Queen’s Centre, el centro deportivo del colegio.

Este verano, el Summer School tendrá lugar del 22 de junio al 31 de julio, y los alumnos podrán inscribirse por semanas. Como es habitual, el programa está adaptado a cada edad para garantizar una experiencia segura, enriquecedora y hecha a medida. Cada grupo cuenta con espacios específicamente diseñados según sus necesidades, con instalaciones que favorecen tanto el aprendizaje como el juego.

El Summer School de Queen’s College los niños tienen la oportunidad de vivir el inglés en contacto con la naturaleza, practicando deporte / .

Happy Campers

Happy Campers es el programa dirigido a los más pequeños, que se desarrolla en las instalaciones de Infantil del colegio principal, un entorno específicamente diseñado para garantizar su seguridad, bienestar y autonomía. En este espacio, los niños se inician en el inglés de forma natural a través de actividades lúdicas, juego, movimiento y propuestas creativas adaptadas a su edad.

Los Happy Campers disfrutan cada día de juegos de agua que les permiten refrescarse mientras se divierten en un entorno seguro y adaptado a su edad y de un emocionante picnic semanal en el bosque.

Algunas actividades del Summer School de Queen’s College se desarrollan en el bosque de Bellver. / .

Curso de natación opcional

Para los Happy Campers existe la opción de añadir un curso de natación para principiantes, pensado especialmente para los más pequeños. Las sesiones, de 30 minutos, se realizan en grupos reducidos con monitores especialistas de Queen’s Centre, que acompañan a los niños en sus primeros pasos en el agua en un entorno seguro y adaptado a su edad. El equipo se encarga también de los traslados entre el colegio y la piscina, situados a pocos minutos andando.

Explorers

Explorers está dirigido a alumnos de primaria y secundaria, y se desarrolla en el campus de Queen’s College, donde aprovechan tanto las aulas como las instalaciones deportivas y la piscina del centro. El programa combina sesiones de speaking, proyectos, arts & crafts y actividades deportivas, creando un entorno de inmersión lingüística real en el que el inglés se utiliza de forma constante y natural. A través de temáticas semanales, los alumnos participan en presentaciones y retos que fomentan la creatividad y la confianza en sí mismos.

Las actividades acuáticas están incluidas en el programa Explorers.

Las actividades acuáticas combinan deporte y diversión. / Queen's College

Este Summer School, tan divertido como educativo, está diseñado en colaboración con el equipo de Queen’s Lingua, la escuela de idiomas del colegio, que crea las temáticas semanales que llenan cada día de propuestas, retos y nuevas experiencias.

Curso Intensivo B1.1

Además, para aquellos alumnos que deseen comenzar a formalizar su nivel de inglés, Queen’s Lingua ofrece un curso intensivo de nivel B1.1, equivalente a un curso completo durante el año escolar, que se desarrollará del 29 de junio al 31 de julio. En septiembre podrían continuar con su formación en el curso académico de Queen’s Lingua y seguir su camino hacia las titulaciones oficiales.