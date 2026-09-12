Agora Portals International School: educar hoy para un mundo que ya ha cambiado

Ser el único colegio IB Continuum de Baleares sitúa a Agora Portals ante un reto que va mucho más allá de impartir un currículo internacional: acompañar a sus alumnos, desde las primeras etapas hasta Bachillerato, en una forma diferente de aprender, pensar y entender el mundo.

Una educación pensada para un futuro difícil de predecir

El comienzo de septiembre devuelve a las aulas una pregunta cada vez más presente entre familias y educadores: ¿qué necesitan aprender hoy los niños y jóvenes para desenvolverse en un futuro difícil de predecir?

En Agora Portals International School, la respuesta pasa por un modelo en el que conocimiento, pensamiento crítico, idiomas, tecnología y bienestar avanzan de forma paralela.

IB Continuum durante toda la trayectoria escolar

Uno de sus principales elementos diferenciadores es el IB Continuum, que integra los tres programas del Bachillerato Internacional —PYP, MYP y Diploma Programme— y permite mantener una misma filosofía educativa a lo largo de toda la trayectoria escolar. El alumno no se limita a memorizar contenidos: investiga, formula preguntas, establece conexiones, argumenta y aprende a aplicar lo aprendido a situaciones reales.

Inglés desde Educación Infantil

Esta vocación internacional comienza mucho antes de Bachillerato. Desde Educación Infantil, el inglés está presente de manera natural en el día a día, en una etapa especialmente favorable para la adquisición de idiomas. En un colegio donde conviven alumnos de numerosas nacionalidades, utilizar diferentes lenguas se convierte además en parte de la experiencia cotidiana.

Junto al currículo, el centro pone el foco en detectar capacidades individuales. / Agora Portals

Talento matemático y pensamiento creativo

Junto al currículo, el centro pone el foco en detectar capacidades individuales. El talento matemático cuenta con propuestas dirigidas a alumnos capaces de asumir retos adicionales, potenciando no solo el cálculo, sino también la lógica, la resolución de problemas y el pensamiento creativo.

Innovación y aprendizaje práctico

La innovación es otra de las piezas de este modelo. El Innovation Centre ofrece un espacio donde tecnología, creatividad y aprendizaje práctico se encuentran. Aquí, experimentar, diseñar, investigar y desarrollar proyectos permite trasladar los conocimientos fuera del formato tradicional del aula y acercar al alumnado a competencias cada vez más relevantes para su futuro.

El Innovation Centre ofrece un espacio donde tecnología, creatividad y aprendizaje práctico se encuentran. / Agora Portals

Bienestar y salvaguarda del menor

Sin embargo, ningún proyecto educativo puede entenderse únicamente desde los resultados académicos. La salvaguarda del menor ocupa por ello un lugar esencial en la cultura de Agora Portals. Prevención, protocolos, formación y figuras de referencia buscan garantizar que los alumnos se desarrollen en un entorno seguro, donde puedan sentirse escuchados y acompañados.

Con el inicio de un nuevo curso, Agora Portals vuelve así a poner el foco en una idea sencilla pero ambiciosa: preparar a los alumnos no solo para superar exámenes, sino para desenvolverse con conocimiento, criterio, confianza y curiosidad en el mundo que encontrarán fuera del colegio.