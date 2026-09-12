La Diada de Mallorca és de tots i per a tots
No ha de ser mai motiu de divisió ni confrontació, és un dia per celebrar allò que ens uneix, compartir la nostra identitat i mirar junts cap al futur
Llorenç Galmés
Avui 12 de setembre celebram la Diada de Mallorca. Una jornada de celebració i d’orgull de ser mallorquins. Una festivitat per reivindicar la nostra identitat com a poble, la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres tradicions, en un món cada vegada més globalitzat.
Enguany hem volgut dedicar la Diada a la Balanguera amb motiu dels cent anys del cant del poema més famós de Joan Alcover. La versió musicada d’aquells versos de la mà del compositor Amadeu Vives el 29 de maig del 1926 va suposar el naixement de l’himne de la nostra terra, que es va declarar de forma oficial ara fa trenta anys. Amb el pas del temps, La Balanguera va passar de ser una obra literària a convertir-se en el gran símbol d’identitat de Mallorca que es transmet de generació en generació. Però per damunt de tot, és un element de cohesió, un fil invisible que ens uneix a tots en una sola veu, malgrat les diferències.
Aquest fet és el que des del Consell de Mallorca, principal institució d’autogovern de l’illa, volem destacar: la unió d’un poble amb arrels profundes que mira el futur amb esperança. Una unió que representa La Balanguera i que volem que es faci extensiva també a la Diada. Perquè el 12 de setembre ha de ser un motiu de goig, d’orgull i de germanor. La Diada és de tots i per a tots. I, per això, no ha de ser mai un motiu de divisió ni un espai de confrontació. Un dia per celebrar allò que ens uneix, per compartir la nostra identitat i per mirar cap al futur junts.
Són molts els reptes als quals s’enfronta Mallorca. En primer lloc, el creixement poblacional que s’ha disparat a les darreres dècades a la nostra illa i que, fins ara, no s’havia abordat. Un augment demogràfic, a diferència d’altres territoris del país, que està afectant els nostres serveis i infraestructures.
Davant aquesta situació, des del Consell de Mallorca hem posat els residents en primer lloc, després d’anys d’estar oblidats. Per primera vegada, ara sí que es governa per la gent d’aquí. Ho demostra la Proposició de llei de regulació de l’afluència de vehicles, aprovada el passat de 5 juny al Consell per una àmplia majoria, i que ara ha començat la seva tramitació parlamentària per tal que pugui entrar en vigor la pròxima temporada.
D’altra banda, sent molt conscients que la principal preocupació dels mallorquins és l’accés a l’habitatge, hem posat a disposició del Govern uns terrenys valorats en 4,6 milions d’euros per la construcció de més de 300 habitatges de protecció pública per als ciutadans amb un mínim de quinze anys de residència.
També a Mallorca estem enfrontant en solitari una crisi humanitària sense precedents i que s’està cobrant massa vides a la mar. La ruta migratòria de les Balears és la que més creix de tot Europa i, també, la més letal. Des del Consell de Mallorca continuam reclamant al Govern d’Espanya una resposta urgent per combatre les màfies que trafiquen amb persones i l’arribada de pasteres. El nostre sistema de protecció de menors està al límit del col·lapse. Necessitam més recursos humans i materials.
Mallorca és una terra amb segles d’història, amb una llengua i cultura pròpies. Enguany, a més, commemoram els 750 anys de la jura de Jaume II de la Carta de Privilegis i Franqueses, un moment clau per al nostre esdevenir. Però per damunt de tot, Mallorca és el que és gràcies a la seva gent. Avui, amb l’entrega dels Premis, Honors i Distincions, reconeixem les persones, entitats i institucions que, amb el seu talent, el seu esforç, el seu compromís i els seus valors, engrandeixen Mallorca i ens fan sentir orgullosos de ser qui som. És hora d’alçar la veu i dir ben clar que la Diada de Mallorca és i sempre serà el 12 de setembre.
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