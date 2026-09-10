Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»

El temporal que azotó buena parte de Mallorca ayer arrasó también con dureza con todo lo que encontraba a su paso en la Universitat de les Illes Balears (UIB). La imagen más impactante fueron las placas solares volando por los aires. Estas golpearon vehículos y edificios cercanos.

Daños en el aparcamiento de la UIB por las tormentas en Mallorca / P.M.

Uno de los coches afectados fue el de Pedro Monreal y Javi Monreal, estudiantes de 1.º de Informática y de 2.º del doble grado de Informática y Matemáticas, respectivamente. Los jóvenes tenían el vehículo estacionado en el aparcamiento de Guillem Cifre, uno de los puntos más afectados, donde varias placas solares de la cubierta fotovoltaica salieron volando. La mala suerte quiso que varias de estas placas impactaran contra su vehículo, abriendo un boquete en los vidrios y destrozando el costado.

El temporal arrasa con la UIB. / P.M

«No hemos sido el único coche afectado, muchos otros estaban igual de rotos», explica Javi. Los dos habían alquilado el coche para ir a clase tras romperse el familiar hace menos de una semana.

El drama es mayor, ya que les quieren hacer pagar todos los gastos de la reparación por haber sido un fenómeno natural: «Lo teníamos a todo riesgo, pero los del rent a car nos dicen que no nos lo van a cubrir», explica Pedro Monreal. Los dos estudiantes no saben muy bien qué hacer ante la perspectiva de tener que pagar miles de euros por algo que creían tener cubierto.

Un trabajador de seguridad les da una posible solución: «Puede que la empresa que ha instalado las placas solares os lo tenga que cubrir». De pronto, su mirada cambia y ven una luz al final del camino.

La instalación de la cubierta fotovoltaica en el aparcamiento de Guillem Cifre tardó más de 8 meses y había transformado el aparcamiento en una infraestructura destinada a producir energía renovable. El proyecto contaba con 720 módulos solares. El vuelo de algunas de esas placas acabó contra coches y edificios, dejando daños materiales y obligando a confinar a alumnos en las facultades o en los bares.

«No nos dejaban salir de nuestro edificio, estábamos atrapados», explica Pedro Monreal, que al salir de clase se encontró con el percal de ver el coche destrozado.

Alerta naranja

La alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento en Mallorca ya está dejando intensas precipitaciones en la isla y ha dejado un fallecido. Una mujer de avanzada edad ha muerto, al parecer ahogada, al caer al suelo en una calle inundada de Felanitx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que ha descargado esta tarde sobre Mallorca ha causado un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.

La muerte de la anciana se ha producido sobre las cuatro menos veinte de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos.

Las intensas precipitaciones en la isla han registrado 69,4 litros por metro cuadrado en Manacor, 65,8 en Llucmajor, 51,4 en Petra, 37 en sa Pobla y 36,2 en Santa María del Camí. Además, se han producido inundaciones en algunas calles de Palma. También, ya se han registrado rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora en Capdepera, 94 en Palma y 75 en Son Servera.