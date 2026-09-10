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Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua

La víctima se vio sorprendida al cruzar la calle por una fuerte corriente que le llegaba a las rodillas, y al caer quedó atrapada bajo un coche

La víctima quedó atrapada en los bajos de este coche.

La víctima quedó atrapada en los bajos de este coche.

B. Ramon

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una conductora que pasaba ayer por la calle Bellpuig de Felanitx descubrió el cuerpo de la mujer ahogada al percatarse de que un brazo asomaba por encima del agua. Esta testigo, junto a otros vecinos, la rescató y trató de reanimarla, esfuerzos que prosiguieron luego varios sanitarios, pero todo en vano.

Según la información recopilada por la Guardia Civil, la mujer, Bárbara B.B., vecina de la localidad de 67 años, se dirigía a su trabajo y al intentar cruzar la calle Bellpuig, que está en cuesta, se encontró con una fuerte corriente de agua provocada por las intensas lluvias, que le llegaba a las rodillas.

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La mujer cayó al suelo empujada por la fuerza de la corriente y quedó atrapada en los bajos de un coche. Fue allí donde la vio una conductora, que vio un brazo que sobresalía del agua. Esta mujer y otros vecinos rescataron a la víctima y le iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El médico de guardia del pac y luego la dotación de una ambulancia continuaron con estas prácticas, pero no pudieron evitar el fallecimiento de la víctima.

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