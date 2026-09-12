Mallorca enseña a Arabia Saudí cómo construir muros
El maestro marger Lluc Mir forma a jóvenes aprendices en Arabia Saudí
El centenario oficio mallorquín de la construcción de muros de piedra en seco llegará hasta Arabia Saudí. Lluc Mir, presidente del Gremi de Margers de Mallorca, formará a jóvenes artesanos saudíes en las técnicas tradicionales mallorquinas en la región montañosa de Asir.
El curso, de once días de duración, forma parte de un programa formativo de seis meses que se prolongará hasta enero de 2027. Está organizado por la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales y el Royal Institute of Traditional Arts de Arabia Saudí. En una fase posterior, los participantes aplicarán de forma práctica los conocimientos adquiridos en la restauración de una mezquita.
Patrimonio cultural en Mallorca
La técnica conocida en Mallorca como pedra en sec consiste en colocar piedras naturales unas sobre otras sin utilizar mortero. Especialmente en la Serra de Tramuntana, estos muros, bancales y caminos han modelado el paisaje durante siglos. En 2018, el arte de la construcción en piedra seca fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
La región de Asir también cuenta con una destacada tradición de arquitectura en piedra. El programa de formación pretende contribuir a transmitir estos conocimientos artesanales a una nueva generación.
Lluc Mir fue galardonado en 2019 con el Premio Richard H. Driehaus. En Mallorca, la transmisión de conocimientos de los margers experimentados a los aprendices se considera fundamental para garantizar la conservación de este oficio tradicional.
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