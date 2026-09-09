Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora

La alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento en Mallorca ya está dejando intensas precipitaciones en la isla, registrándose 69,4 litros por metro cuadrado en Manacor, 65,8 en Llucmajor, 51,4 en Petra, 37 en sa Pobla y 36,2 en Santa María del Camí. Además, se han producido inundaciones en algunas calles de Palma. También, ya se han registrado rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora en Capdepera, 94 en Palma y 75 en Son Servera.

Desde las 12 horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Mallorca, que permanecerá en vigor hasta las 21 horas. Las lluvias podrían dejar precipitaciones acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, las lluvias irán acompañadas de tormentas.

Imágenes de las fuertes lluvias en Palma este mediodía 9 de septiembre / Manu Mielniezuk

P.M.

El Ayuntamiento de Palma ha cerrado desde las 10.00 horas los parques de la Ribera y Can Terrers, mientras que a partir de las 15.00 horas se cerrarán también el Passeig Sagrera y el Parc de Bellver, según ha informado Cort.

Las intensas rachas de viento que se han registrado en Mallorca han provocado que las placas solares del aparcamiento de la UIB salieran volando. Ante esta situación, los alumnos han recibido una notificación informando de la suspensión de las clases a partir de las 15:00 horas. Además, la UIB ha instado a todos los estudiantes a permanecer en el interior de los edificios del campus hasta nuevo aviso.

Daños en el aparcamiento de la UIB por las tormentas en Mallorca / P.M.

Radar meteorológico en directo

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Retrasos en el aeropuerto de Palma

El aeropuerto de Palma vive este miércoles una complicada jornada con retrasos generalizados que se van a mantener todo el día. La tormenta que ha caído esta mañana en Barcelona más la previsión de mal tiempo también esta tarde en el Mediterráneo, con especial virulencia prevista en Baleares van a dificultar el transporte aéreo.

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Desde Aena confirman los retrasos generalizados en Son Sant Joan motivadas por las regulaciones que han puesto en marcha los controladores aéreos por la adversa meteorología.