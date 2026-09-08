Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla

Después de unos días de calor extremo, Mallorca se prepara para un cambio de tiempo que traerá fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento intenso, además de un descenso notable de las temperaturas. Ante esta escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta naranja por precipitaciones intensas, que podrían dejar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Este temporal será la consecuencia del paso de un frente que este martes llegará ya el noroeste peninsular y que alcanzará el archipiélago balear durante el mediodía de este miércoles, según las previsiones de la Aemet.

Las lluvias podrán ser fuertes o muy fuertes

El miércoles, Mallorca amanecerá con cielo poco nuboso, aunque no se descarta la presencia de algún banco de niebla o bruma matinal. Sin embargo, las condiciones cambiarán a lo largo de la mañana.

La nubosidad irá aumentando a medida que avance la jornada hasta dejar cielos totalmente cubiertos, con chubascos ocasionalmente fuertes o muy fuertes y que podrían ir acompañados de tormenta e incluso de granizo en algunos puntos de la isla.

La Aemet activará la alerta naranja en la isla a partir de las 12:00 horas, ante la previsión de que las lluvias dejen acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso se mantendrá en vigor hasta, al menos, pasada la medianoche.

Viento fuerte y bajada de temperaturas

El viento fuerte en Mallorca será otro de los elementos destacados del cambio de tiempo.

La jornada comenzará con viento moderado del suroeste, pero durante la mañana girará al norte y nordeste y aumentará de intensidad hasta soplar de moderado a fuerte.

Las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora, según la predicción específica de Aemet para Mallorca. La Agencia también considera probables las rachas muy fuertes de tramontana en Baleares.

El frente también pondrá fin al calor intenso. La Aemet prevé bajadas de más de seis grados en el archipiélago, con máximas que apenas superarán los 30 grados.

Vuelta al cole

De cara al jueves, día de la vuelta al cole en Mallorca, la inestabilidad se mantendrá durante las primeras horas del día, con algunos chubascos de madrugada, si bien tenderá a desparecer a medida que avance la jornada.

En general, la Aemet espera cielo poco nuboso o despejado, aunque durante las primeras horas podrán formarse brumas y algún banco de niebla.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en conjunto. Las máximas podrán subir en el norte de la isla y bajar en el sur, aunque seguirán sin superar los 30 grados.

El viento será flojo y variable al principio y tenderá durante la mañana a soplar del sur, flojo a moderado.

El temporal marítimo sí dejará todavía consecuencias a primera hora. La Serra de Tramuntana, el norte y nordeste y el levante de Mallorca permanecerán en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos durante las primeras horas del jueves.

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Según la previsión de Aemet, estos avisos se desactivarán a las 8.00 horas.