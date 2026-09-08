Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca

Un cumpleaños con 1.000 invitados supone todo un reto logístico tanto para el anfitrión como para la agencia contratada para organizarlo. Además del catering, hay que conseguir mobiliario exclusivo y vajilla en cantidades suficientes. Y si, además, por la noche se quiere sustituir por completo el montaje para crear un ambiente diferente al del día, la organización se complica todavía más.

La empresa alemana Rent.Group ofrece desde el pasado mes de mayo una solución también en Mallorca, donde ha abierto una delegación en Motorworld. Ya se trate de mobiliario para bodas, celebraciones de empresa, congresos u oficinas, la compañía lleva más de 30 años creando espacios temporales para eventos de cualquier tamaño.

Con 1.150 empleados repartidos en 30 sedes de once países europeos, más de seis millones de productos en su catálogo y una sofisticada red logística, el grupo ofrece equipamiento para prácticamente cualquier tipo de evento. Todo ello con un modelo de negocio que, según destaca la propia empresa, apuesta expresamente por alejarse de la cultura de usar y tirar.

La empresa de alquiler de mobiliario Rent.Group cuenta con 30 sedes en once países de Europa / Rent.Group Mallorca

Inauguración oficial del showroom en Motorworld

La semana pasada, Rent.Group celebró la inauguración oficial de su nueva sede en la isla. Nada más atravesar la barrera del aparcamiento de Motorworld, una alfombra roja situada a la derecha indicaba el camino hasta la fiesta.

En un edificio anexo de dos plantas con terraza, que seguramente en su día fue una vivienda, Rent.Group Mallorca ha instalado su showroom. Allí, los interesados pueden ver una selección del mobiliario que ofrece la empresa. Además, una gran mesa de bar permite realizar degustaciones y pruebas de menús de boda, ya que la compañía colabora estrechamente con Rauschenberger Catering, también ubicada en Motorworld.

«Queríamos aprovechar desde el principio las sinergias existentes», explica Elmar Tölg, uno de los directores generales de Rent.Group Mallorca.

Durante la fiesta de inauguración de Rent.Group Mallorca / Lane Hanekom

Mallorca se impone a Madrid como nueva sede

En un principio, tras la apertura de la delegación de Barcelona, el siguiente paso de Rent.Group en España iba a ser Madrid. Sin embargo, la logística acabó inclinando la balanza.

«Aunque en Madrid nos espera un mercado mayor, dentro del grupo calculamos las distancias en kilómetros entre nuestras sedes. La delegación que ya tenemos en Barcelona está más cerca de nuestros centros logísticos europeos y, cuando Motorworld nos ofreció instalarnos aquí, la decisión de apostar por Mallorca se tomó rápidamente», explica Christian Eichenberger, presidente del consejo de administración de Rent.Group, que se desplazó expresamente a la isla para asistir al acto de inauguración.

Además, el grupo también colabora con Motorworld en Stuttgart y Múnich como «socio preferente».

El equipo de Rent.Group Mallorca, de izquierda a derecha: el director general Elmar Tölg, el presidente del consejo de administración Christian Eichenberger y el director general Loek Silvertand / Lane Hanekom

Tres plantas de estanterías para palés

Además del showroom, que incluye las oficinas y una vivienda para empleados, Rent.Group Mallorca ha alquilado también una gran nave en el recinto de Motorworld. Allí, el mobiliario se almacena en estanterías para palés distribuidas en tres niveles, siguiendo un sistema de apilado muy preciso.

«Todavía nos llega mercancía nueva cada semana en ferry», explica Phillipp, experto en logística, mientras guía la visita por la nave, donde el calor del sol de agosto eleva considerablemente la temperatura.

El experto en logística Philipp explica el sistema propio de Rent.Group para apilar las sillas / Alexandra Bosse

Por muy bien diseñado que funcione el sistema de Rent.Group en la Europa continental, en Mallorca también muestra sus límites. Mientras que en Alemania las distintas sedes están próximas entre sí, como si formaran una tela de araña, y los camiones trasladan semanalmente material entre los principales almacenes de Frankfurt, Hamburgo y Múnich, la condición insular supone un obstáculo.

«En Mallorca intentamos utilizar sobre todo lo que ya tenemos en la isla, salvo en casos especiales de gran envergadura», explica Tölg. Como ocurrió, por ejemplo, en un macroevento organizado por una marca suiza de calzado para unos 5.000 invitados. «Ni siquiera nuestra delegación de Barcelona disponía de 5.000 unidades del mismo modelo de silla. Tuvo que colaborar todo el grupo empresarial. Fue algo enorme», recuerda.

Eficiencia, innovación, sostenibilidad y mejora continua

A ello se suma el reto de hacerse un hueco en la isla como nuevo proveedor. «Nos ayuda mucho contar con Loek Silvertand, un socio con experiencia y una amplia red de contactos en Mallorca», señala Tölg.

Silvertand gestionaba anteriormente su propia empresa de alquiler de mobiliario, VL Lounge, en Marratxí. Rent.Group adquirió la compañía y Silvertand pasó a formar parte del equipo de Rent.Group Mallorca como uno de sus directores generales.

La empresa también mantuvo a la plantilla local y la reforzó con personal experimentado procedente de la matriz alemana.

Parte del equipo de Rent.Group Mallorca está formada por empleados locales con años de experiencia en la isla / Rent.Group Mallorca

Las historias del día a día de Rent.Group son la mejor forma de ilustrar la filosofía de la empresa, fundada en 1992 en Bocholt bajo el nombre de Party Rent: eficiencia, innovación, sostenibilidad y mejora continua.

El trabajador de almacén Phillip recuerda, por ejemplo, un evento celebrado en Reino Unido: «Un competidor necesitó tres camiones articulados para transportar el mismo número de sillas que nosotros llevamos en uno solo. Nuestro sistema propio de carros, en el que apilamos las sillas inclinadas, permite colocar hasta 20 unidades en cada uno».

El diseño está en los detalles

Rent.Group también colabora estrechamente con prestigiosas marcas de mobiliario como Vitra y Knoll para diseñar productos que puedan apilarse con mayor facilidad y resulten, por tanto, más sencillos de transportar.

En uno de los modelos, por ejemplo, el asiento puede separarse de las patas de la silla, lo que permite además cambiar fácilmente la combinación de colores. Cada asiento cuenta también con una funda protectora individual fabricada con un tejido especialmente resistente que, en realidad, procede de un material sobrante de la industria aeronáutica.

Los asientos de algunas de las sillas utilizadas están diseñados para poder desmontarse / Alexandra Bosse

Reutilizar el mobiliario reduce las emisiones de CO₂ frente a comprarlo nuevo

Cada pieza de mobiliario de Rent.Group está identificada en toda Europa con un código de barras que permite saber con exactitud cuántas veces se ha utilizado una silla, a qué sede estaba asignada originalmente y cuánto CO₂ se ha ahorrado gracias a su reutilización frente a la compra de una nueva.

Según la empresa, alquilar mobiliario permite ahorrar un 70% de CO₂ respecto a adquirirlo nuevo. «Además, nuestro índice de calidad es del 96%. Son las entregas que se realizan sin reclamaciones. El 4% restante suele deberse a señales de desgaste, como una silla que vuelve con arañazos», explica Tölg.

Precisamente por ello, Rent.Group invierte de forma intensiva en la reparación y reacondicionamiento de sus productos. Los muebles dañados se envían a carpinterías colaboradoras y hasta las sillas de plástico arañadas pueden pulirse con un dispositivo láser hasta que las marcas resulten prácticamente imperceptibles. Las sedes de mayor tamaño cuentan, además, con su propia cabina de pintura.

Si el camión de gran tamaño no puede continuar su ruta en Mallorca, hay que trasbordar rápidamente la carga / Rent.Group Mallorca

El equipo de Rent.Group también tiene mucho trabajo por delante en Mallorca. Debido a la estrechez de algunas carreteras de la isla, en ocasiones el propio director general tiene que desplazarse en una furgoneta cuando el camión de gran tamaño no puede continuar.

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