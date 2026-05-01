Agora Portals, único colegio de Mallorca en el Top 100 Forbes España

Desde su fundación en 2008 y como parte de Globeducate, uno de los grupos educativos más destacados a nivel mundial, colegio Agora Portals ha apostado por una educación integral que combina excelencia académica, personalización y desarrollo del talento individual desde edades tempranas.

El centro se distingue por ser el único colegio en las Islas Baleares que ofrece el Continuum completo del Bachillerato Internacional, lo que supone una metodología internacional y coherente desde los 3 años de edad hasta el final de la etapa escolar. Este enfoque permite acompañar al alumno en todas las fases de su desarrollo con un aprendizaje riguroso, conectado y adaptado a sus necesidades, preparándolo para un mundo global sin perder de vista sus valores, creencias y tradiciones locales. Todo ello en un entorno multicultural donde la salvaguarda y el bienestar del alumnado son la máxima prioridad.

Agora Portals apuesta por una educación integral que combina excelencia académica, personalización y desarrollo del talento individual desde edades tempranas / .

El multilingüismo es uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo. El colegio ofrece inmersión en inglés desde el primer año de vida, facilitando un dominio sólido de este idioma junto con el castellano y el catalán, e incorporando además el aprendizaje de otras lenguas como alemán, francés o chino mandarín. Esta formación lingüística se complementa con experiencias internacionales que enriquecen la visión global del alumnado.

El colegio ofrece inmersión en inglés desde el primer año e incorpora el aprendizaje de otras lenguas como alemán, francés o chino mandarín / Agora Portals

En su apuesta por la innovación, Agora Portals ha impulsado la creación del Talent Hub en la etapa de Bachillerato, un espacio diseñado para potenciar las capacidades individuales de los estudiantes, orientarlos en su futuro académico y profesional y fomentar habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad o el liderazgo.

Agora Portal apuesta por la innovación incorporando metodologías de vanguardia. / .

Asimismo, el colegio continúa ampliando y transformando sus instalaciones para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje. Entre estas iniciativas destaca el Agora Café, un moderno espacio de coworking que favorece la colaboración, la autonomía y el trabajo en equipo, alineado con las metodologías educativas más avanzadas.

Las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) tienen también un papel protagonista desde edades tempranas. El centro cuenta con un Conservatorio de Música integrado, único en su categoría, y promueve el pensamiento computacional, la robótica y el uso responsable de la tecnología desde Infantil, preparando a los alumnos para los retos del futuro.

Las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) tienen también un papel protagonista desde edades tempranas. / Agora Portals

El deporte y el bienestar completan esta formación integral, con actividades como natación desde el primer año, vela en Primaria y una amplia oferta deportiva que fomenta hábitos de vida saludables.

Se fomentan habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad o el liderazgo / Agora Portals

Este compromiso con la excelencia ha llevado a Agora Portals a situarse, por cuarto año consecutivo, entre los mejores colegios de España según el ranking de la revista Forbes, siendo el único centro de Mallorca presente en esta clasificación. Más allá de los resultados académicos, el colegio mantiene su foco en el desarrollo personal de cada alumno, entendiendo que el verdadero éxito educativo reside en acompañar, motivar y potenciar lo mejor de cada uno de ellos.